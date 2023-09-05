Наземна ракета: на продаж виставили незвичайний автомобіль-рекордсмен (фото)

Land Speed Streamliner здатний розвивати швидкість понад 600 км/год. Автомобіль було побудовано в 1995 році, але через понад 10 років його сильно модернізували.

На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний автомобіль Land Speed Streamliner. Він встановив світовий рекорд швидкості у 2018 році. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей обтічний автомобіль був побудований ще в 1995 році. Нинішній власник купив авто у 2008 році та модернізував його.

Land Speed Streamliner пофарбований у чорний і помаранчевий кольори. На задньому крилі зображено номер 788.

Land Speed Streamliner пофарбований у два кольори Фото: Bring a Trailer

У 2018 році автомобіль встановив рекорд швидкості на Тижні швидкості в Бонневілі в класі E-Class Blown Gas Streamliner. Там він зміг розігнатися до 620 км/год. Пізніше Land Speed Streamliner зміг розвинути швидкість 658 км/год під час кваліфікації.

Land Speed Streamliner оснащений турбованим двигуном Chevrolet V8 потужністю понад 2000 к.с. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач Ford C4 і передає крутний момент на всі три колеса.

Автомобіль побудований на легкій трубчастій рамі Фото: Bring a Trailer

Land Speed Streamliner побудований на легкій трубчастій рамі. Кузов виготовлений зі скловолокна, що дало змогу сильно знизити вагу авто.

Автомобіль отримав систему впорскування води/метанолу, задні дискові гальма Wilwood і триступеневу парашутну систему. Він поставляється з індивідуальним причепом для перевезення.

Торги за Land Speed Streamliner закінчуються через два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 55 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що в лондонському центрі ExCeL встановили новий світовий рекорд швидкості для електромобілів у закритому приміщенні.