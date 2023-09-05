BMW презентували свій найдоступніший електрокросовер (фото)

BMW iX1 eDrive 20 пропонує високий рівень комфорту та сучасні технології. Новинка оснащена 204-сильним електромотором і може проїхати до 475 км на одному заряді.

Лінійку компактного електрокросовера BMW iX1 поповнила нова початкова версія eDrive 20. Новинка здатна проїхати до 475 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті бренду.

Новий BMW iX1 eDrive 20 доступніший за інші версії електрокросовера. Проте він залишається досить комфортним і технологічним.

Ззаду встановлені L-подібні ліхтарі Фото: BMW

Спереду розташовані вузькі фари та масивна фальшива решітка радіатора. Вона отримала змінений дизайн.

Електрокросовер отримав акумуляторну батарею місткістю 64,7 кВт⋅год. Він підтримує швидку зарядку потужністю до 130 кВт. Поповнити заряд з 10% до 80% можна всього за 29 хвилин.

Завдяки поліпшеній аеродинаміці та збільшеній батареї запас ходу електрокросовера становить 475 км. Також передбачено контроль температури зарядного порту.

В інтер'єрі встановлено 10,7-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 10,25-дюймову панель приладів. У базову комплектацію входять навігаційна система BMW Maps, 2-зонний клімат-контроль, системи допомоги водієві та камера заднього виду.

Усередині встановлено два великі дисплеї Фото: BMW

BMW iX1 eDrive 20 оснащений електромотором потужністю 204 к.с. і 247 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 170 км/год.

Новий BMW iX1 eDrive20 буде доступний з початку виробництва в листопаді 2023 року. Початкова ціна електрокросовера становитиме 47 900 євро (51 500 доларів).

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