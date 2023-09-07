Довірився навігатору: в Австралії водій Subaru застряг у піску на пляжі (відео)

Водієві довелося чекати на допомогу понад шість годин. Спершу чоловіка хотіли оштрафувати за паркування на пляжі, яке заборонено місцевими законами.

В Австралійському місті Голд-Кості водій позашляхового універсала Subaru Outback застряг у піску на пляжі. Чоловік сліпо слідував інструкціям GPS-навігатора. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Цей курйозний інцидент стався на береговій лінії Маямі-Біч. Водій Subaru Outback проклав маршрут до свого пункту призначення, який GPS-навігатор вирішив прокласти через пляж. Попри те, що попереду не було дороги, чоловік продовжив їхати вперед.

У той час було надто темно, тому чоловік не міг нормально орієнтуватися. Коли його автомобіль застряг, він покликав на допомогу. Перехожі відповіли, що його зможуть витягнути не раніше ніж через шість годин.

Почекавши на допомогу до ранку, автомобіль все ж вдалося витягнути з піску. Спершу водія хотіли оштрафувати на 770 доларів за паркування на пляжі, але він пояснив ситуацію. У підсумку було ухвалено рішення відкласти покарання, доки поліцейські не з'ясують усі обставини.

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