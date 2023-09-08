Двигун V8 і ціна $280 000: культовий Land Rover Defender отримав особливу версію (фото)

Кожен Land Rover Defender Defender Oshe Adventure буде збиратися вручну, а початкова ціна становить 280 000 доларів. Позашляховик сильно відрізняється від оригінальної моделі.

Культовий Land Rover Defender першого покоління отримав незвичайний рестомод. Позашляховик оснастили потужнішим двигуном і зробили його інтер'єр розкішнішим. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Цей позашляховик побудувала компанія Oshe Automotive. Модель отримала назву Oshe Adventure.

Oshe Adventure побудований на базі Land Rover Defender 90. Він отримав знімний дах, який можна встановити назад лише за декілька хвилин.

Цей Oshe Adventure Okavango пофарбований у м'ятно-зелений колір. Спереду і ззаду з'явилася сучасна світлодіодна оптика.

Позашляховик пофарбований у м'ятно-зелений колір Фото: Oshe Automotive

Інтер'єр виконано з червоної шкіри Marula Red Muirhead і тканини. Для підлоги використовувалося німецьке килимове покриття квадратного плетіння.

Інтер'єр виконаний з червоної шкіри Фото: Oshe Automotive

Також позашляховик отримав нове кермо з оздобленням із червоного дерева. Воно присутнє і на центральній консолі.

У список оснащення входить аудіосистема з динаміками Burmester і бездротова зарядка електронних гаджетів. Крім цього позашляховик відрізняється новою панеллю приладів.

Було доопрацьовано і ходову частину автомобіля. Він отримав нову гальмівну систему AP Racing і більш комфортну підвіску.

Під капотом встановлено 3,5-літровий двигун V8 Rover потужністю 210 к.с. Цей прототип оснащено потужнішим 6,2-літровим двигуном V8 GM LT1, який працює в парі з 8-ступінчастою АКПП.

Кожен позашляховик буде збиратися вручну. Вартість Oshe Adventure починається з 280 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що позашляховик Land Rover Defender отримав нову модифікацію Bowler.