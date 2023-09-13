Країни Балтії заборонили в'їзд автомобілів із російською реєстрацією

Естонія стала останньою країною Балтії, яка заборонила в'їзд на свою територію авто з російською реєстрацією. Такий транспорт можуть конфіскувати, якщо громадяни РФ спробують перетнути кордон.

Естонія заборонила в'їзд автомобілів з російською реєстрацією. Аналогічне рішення ухвалили багато країн Європейського Союзу. Про це повідомив глава МЗС Маргус Тсахкна.

З 13 вересня в Естонії заборонено в'їжджати автомобілям з російськими номерами. Це одна з рекомендацій Європейської комісії.

"Їх не запросять сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не доб'ється перемоги", — заявив Маргус Тсахкна.

Також в'їзд на свої території автомобілям з російськими номерами заборонили Латвія і Литва. Це означає, що росіяни не можуть відвідувати країни Балтії на своїх транспортних засобах.

Якщо громадянин РФ все ж таки спробує перетнути кордон Естонії, Латвії або Литви на своєму автомобілі з відповідною реєстрацією, то йому доведеться повернутися. Є й альтернативний варіант — відвідування країни без особистого транспорту.

У Єврокомісії наголосили, що нові санкції проти Росії стосуються імпорту та експорту товарів. Під заборону, зокрема, потрапляють автомобілі незалежно від того, чи є вони особистими речами російських туристів.

Раніше Фокус розповів, що Audi обмежили доступ до свого програмного забезпечення для російських дилерів.