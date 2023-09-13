В Україні зросли продажі автобусів: найпопулярніші марки серпня (фото)

За 8 місяців українці купили на 28% більше автобусів і мікроавтобусів, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину з них склали нові моделі.

В Україні збільшилися продажі легкових авто, а також автобусів і мікроавтобусів. З січня по серпень українці купили 1767 таких транспортних засобів. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

У 2023 році з січня по серпень в Україні купили на 28% більше автобусів і мікроавтобусів, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину склали нові автомобілі — 1094 одиниці. Приріст порівняно з минулим роком становив 135%.

Також за 8 місяців українці придбали 673 автобуси та мікроавтобуси з пробігом. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Найчастіше серед нових моделей українці обирають автобуси Citroen Фото: Stellantis

Топ 5 найпопулярніших нових автобусів і мікроавтобусів в Україні:

Citroen — 350 авто. Ataman — 311 авто. Etalon — 221 авто. Ford — 61 авто. Volkswagen — 45 авто.

Автобуси Mercedes-Benz мають найбільший попит на вторинному ринку Фото: Mercedes-Benz

Топ 5 найпопулярніших вживаних автобусів і мікроавтобусів в Україні:

Mercedes-Benz — 203 авто. Van Hool — 124 авто. MAN — 40 авто. Volvo — 34 авто. VDL — 30 авто.

Раніше Фокус розповів, які нові автомобілі купують у різних регіонах України.

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