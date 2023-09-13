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В Україні зросли продажі автобусів: найпопулярніші марки серпня (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Mercedes-Benz | Автобуси та мікроавтобуси Mercedes-Benz популярні серед уживаних моделей

За 8 місяців українці купили на 28% більше автобусів і мікроавтобусів, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину з них склали нові моделі.

В Україні збільшилися продажі легкових авто, а також автобусів і мікроавтобусів. З січня по серпень українці купили 1767 таких транспортних засобів. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

У 2023 році з січня по серпень в Україні купили на 28% більше автобусів і мікроавтобусів, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину склали нові автомобілі — 1094 одиниці. Приріст порівняно з минулим роком становив 135%.

Також за 8 місяців українці придбали 673 автобуси та мікроавтобуси з пробігом. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Найчастіше серед нових моделей українці обирають автобуси Citroen
Фото: Stellantis

Топ 5 найпопулярніших нових автобусів і мікроавтобусів в Україні:

  1. Citroen — 350 авто.
  2. Ataman — 311 авто.
  3. Etalon — 221 авто.
  4. Ford — 61 авто.
  5. Volkswagen — 45 авто.
Автобуси Mercedes-Benz мають найбільший попит на вторинному ринку
Фото: Mercedes-Benz

Топ 5 найпопулярніших вживаних автобусів і мікроавтобусів в Україні:

  1. Mercedes-Benz — 203 авто.
  2. Van Hool — 124 авто.
  3. MAN — 40 авто.
  4. Volvo — 34 авто.
  5. VDL — 30 авто.

Раніше Фокус розповів, які нові автомобілі купують у різних регіонах України.

Також ми писали, що українці стали купувати більше автомобілів з Китаю.