В Україні зросли продажі автобусів: найпопулярніші марки серпня (фото)
За 8 місяців українці купили на 28% більше автобусів і мікроавтобусів, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину з них склали нові моделі.
В Україні збільшилися продажі легкових авто, а також автобусів і мікроавтобусів. З січня по серпень українці купили 1767 таких транспортних засобів. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".
У 2023 році з січня по серпень в Україні купили на 28% більше автобусів і мікроавтобусів, ніж за аналогічний період минулого року. Більшу частину склали нові автомобілі — 1094 одиниці. Приріст порівняно з минулим роком становив 135%.Важливо
Також за 8 місяців українці придбали 673 автобуси та мікроавтобуси з пробігом. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Топ 5 найпопулярніших нових автобусів і мікроавтобусів в Україні:
- Citroen — 350 авто.
- Ataman — 311 авто.
- Etalon — 221 авто.
- Ford — 61 авто.
- Volkswagen — 45 авто.
Топ 5 найпопулярніших вживаних автобусів і мікроавтобусів в Україні:
- Mercedes-Benz — 203 авто.
- Van Hool — 124 авто.
- MAN — 40 авто.
- Volvo — 34 авто.
- VDL — 30 авто.
Раніше Фокус розповів, які нові автомобілі купують у різних регіонах України.
Також ми писали, що українці стали купувати більше автомобілів з Китаю.