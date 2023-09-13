В Украине выросли продажи автобусов: самые популярные марки августа (фото)
За 8 месяцев украинцы купили на 28% больше автобусов и микроавтобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть из них составили новые модели.
В Украине увеличились продажи легковых авто, а также автобусов и микроавтобусов. С января по август украинцы купили 1767 таких транспортных средств. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".
В 2023 году с января по август в Украине купили на 28% больше автобусов и микроавтобусов, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть составили новые автомобили — 1094 единицы. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 135%.Важно
Также за 8 месяцев украинцы приобрели 673 автобуса и микроавтобуса с пробегом. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
ТОП-5 самых популярных новых автобусов и микроавтобусов в Украине:
- Citroen — 350 авто.
- Ataman — 311 авто.
- Etalon — 221 авто.
- Ford — 61 авто.
- Volkswagen — 45 авто.
ТОП-5 самых популярных подержанных автобусов и микроавтобусов в Украине:
- Mercedes-Benz — 203 авто.
- Van Hool — 124 авто.
- MAN — 40 авто.
- Volvo — 34 авто.
- VDL — 30 авто.
Ранее Фокус рассказал, какие новые автомобили покупают в разных регионах Украины.
Также мы писали, что украинцы стали покупать больше автомобилей из Китая.