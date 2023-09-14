У США жінка опинилася замкненою в електромобілі Tesla через розряджену батарею (відео)

Компанія надала жінці електромобіль з низьким рівнем заряду батареї. Після інциденту жінці довелося заплатити за всі витрати з власного гаманця.

У США жінка з дочкою опинилися замкнені в електромобілі Tesla Model 3. Річ у тім, що акумуляторна батарея повністю розрядилася. Про це розповіли на сайті Jalopnik.

Жінка, на ім'я Бекі Лібау з Герні, штат Іллінойс, забронювала бензиновий автомобіль у компанії Hertz, щоб відвезти свою доньку в коледж, який розташований в іншому штаті. На стоянці для прокату залишився тільки електромобіль Tesla Model 3, тож довелося їхати на ньому.

Бекі Лібау раніше не їздила на електромобілях, тому натрапила на деякі труднощі. Зокрема, жінка не змогла знайти зарядну станцію Tesla. Hertz видали автомобіль, батарея якого була заряджена менш ніж на 50%.

Ускладнило ситуацію те, що в комплекті з електромобілем не було адаптера для зарядки на станціях, які не входять до мережі Tesla Supercharger. Тому пошуки відповідного місця для зарядки зайняли занадто багато часу.

Ще однією проблемою стало те, що шини Tesla Model 3 були недостатньо накачані повітрям. Через це він розрядився набагато швидше, ніж показував бортовий комп'ютер.

Після того як заряд акумуляторної батареї становив 0%, електромобіль зупинився. Жінка та її донька спробували вибратися з авто, але двері були заблоковані.

У Hertz не дали рекомендацій про те, що потрібно робити в такій ситуації. На щастя, їхній електромобіль відбуксирував водій, який проїжджав повз. Також він навчив жінок того, як можна відключити електричні дверні замки.

Через деякий час Бекі Лібау та її дочка повернулися додому. Цікаво те, що Hertz поклали всю провину за інцидент на жінок. Проте після того, як журналісти зв'язалися з компанією, їм відшкодували всі витрати за поїздку.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили запас ходу електровантажівки Tesla Semi в реальних умовах.