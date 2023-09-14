Назад у 80-ті: Nissan представила недорогий повнопривідний пікап у ретростилі (фото)

Nissan Frontier оновився для 2024 модельного року. Тепер пікап доступний у ретроверсії Hardbody Edition із унікальним оформленням екстер'єру.

"Старший брат" Nissan Navara пікап Frontier отримав незвичайну ретроверсію Hardbody Edition. Новинка вирізняється унікальним оформленням екстер'єру. Про це розповіли на сайті Motor1.

Nissan Frontier оновився для 2024 модельного року. Крім технічних поліпшень, покупці тепер зможуть обрати версію Hardbody Edition, яка натхненна однойменним пікапом 1980-х років.

Новинка пофарбована в червоний колір і отримала оригінальні 17-дюймові колісні диски з трьома спицями. Вони взуті в позашляхові шини.

Також версія Hardbody Edition вирізняється наявністю алюмінієвої захисної пластини, чорних крил, чорних дзеркал заднього виду, бризковиків і поручнів на вантажній платформі.

Із боків з'явилися логотипи "4x4" у ретростилі, а на задніх дверцятах є чорна смуга, яка була і в оригінального Nissan Hardbody. Задній бампер також пофарбований у чорний колір.

Екстер'єр пікапа оформлений у стилі Nissan Hardbody 1980-х Фото: Nissan

Nissan Frontier 2024 тепер пропонується і в комплектації SL. Вона додає пікапу світлодіодні фари, протитуманні фари, шкіряні сидіння, підігрів сидінь і люк на даху.

Інтер'єр залишився без змін для 2024 модельного року Фото: Nissan

Nissan Frontier 2024 оснащений 3,8-літровим двигуном V6 потужністю 310 к.с. і 381 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Оновлений Nissan Frontier надійде в продаж за ціною від 29 770 доларів. Вартість версії Hardbody Edition поки що невідома.

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