Chevrolet випустив прощальну версію культового спорткара Camaro (фото)

Chevrolet Camaro Collector's Edition вже доступний для купівлі в США. Ця версія відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру.

Спорткар Chevrolet Camaro отримав прощальну версію Collector's Edition. Вона доступна для модифікацій LT/RS, LT1, SS і ZL1. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Фінальна версія спорткара відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру. Топова модифікація Chevrolet Camaro ZL1 буде випущена обмеженим накладом у 350 екземплярів.

Усі спорткари з пакетом Collector's Edition пофарбовані в сірий колір Panther Black Metallic. Також зовні з'явилися чорні смуги Satin Black. Зовнішній вигляд доповнюють 20-дюймові колісні диски чорного кольору.

На передньому крилі з'явився особливий логотип. На зображенні пантера інтегрована в букву R у назві Camaro.

Усі Chevrolet Camaro Collector's Edition отримали особливий логотип на передньому крилі Фото: Chevrolet

В інтер'єрі з'явилися нові чорні акценти та значок на кермі. Також клієнти отримають особливі килимки з вигравіруваним логотипом Collector's Edition.

Chevrolet Camaro Collector's Edition отримав особливе оформлення інтер'єру Фото: Chevrolet

Крім цього для купівлі доступний Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition у кольорі Panther Black Matte. Це єдина заводська версія спорткара з матовим кольором кузова.

Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition пофарбований в унікальний матовий колір Фото: carscoops.com

Ця модифікація відрізняється переднім сплітером і заднім антикрилом від ZL1 1LE. Також передбачені червоні гальмівні супорти.

Ззаду встановлено карбонове антикрило Фото: carscoops.com

Chevrolet Camaro Collector's Edition буде запропоновано з 3,6-літровим двигуном V6 потужністю 335 к.с. і 6,2-літровим двигуном V8 потужністю від 455 до 660 к.с. (у версії ZL1). Базовий 2,0-літровий двигун недоступний для фінальної версії.

Початкова ціна Chevrolet Camaro Collector's Edition становить 39 440 доларів. За Camaro ZL1 Collector's Edition доведеться заплатити 88 690 доларів.

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