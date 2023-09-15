Розсекречено недорогий електрокросовер від Mercedes із запасом ходу 540 км (фото)

Найдешевша версія Denza N7 отримає 204-сильну установку з одним електромотором. Кросовер надійде в продаж за ціною від 41 200 доларів.

Лінійку електрокросовера Denza N7 поповнить нова бюджетна модифікація. Вона має запас ходу 540 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Бренд Denza був створений у 2010 році автовиробниками BYD Auto та Mercedes-Benz. До модельного ряду входять електромобілі та гібридні авто.

Denza N7 отримав обтічний силует Фото: autohome.com.cn

Найдешевша версія Denza N7 отримала 19-дюймові колісні диски. Новинка не відрізняється зовні від інших модифікацій електрокросовера.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: MIIT China

Габарити Denza N7:

довжина — 4860 мм;

ширина — 1935 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 2940 мм.

Базова версія Denza N7 оснащена електромотором потужністю 204 к.с. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

Місткість акумулятора найдешевшої модифікації електрокросовера не розкривається. Відомо, що запас ходу становитиме близько 540 км на одному заряді.

Також на вибір доступні й інші версії Denza N7 з одним або двома електромоторами. Топова модифікація має потужність 531 к.с. Запас ходу найбільш "далекобійної" версії становить 702 км.

Базова версія Denza N7 буде доступна за ціною близько 300 000 юанів (41 200 доларів). Новинка надійде в продаж у Китаї вже цього місяця.

Раніше Фокус писав, що в Китаї представили кросовер Denza N8, який буде доступний в електричній і гібридній версіях.