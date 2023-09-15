Недорогі та практичні: названо найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)

Експерти виділили 10 компактних кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів.

Американські експерти назвали найкращі компактні кросовери, які можна купити новими у 2023 році. Вони назвали головні плюси та мінуси цих моделей. Рейтинг опублікували на сайті Forbes.

Кросовери продовжують домінувати на ринку нових автомобілів у багатьох країнах світу. Особливо популярні компактні моделі, які досить практичні, але водночас чудово підходять для міських поїздок.

До рейтингу увійшли 10 моделей, які експерти визнали найкращими. Вони мають безліч переваг перед конкурентами.

Топ 10 найкращих компактних кросоверів 2023 року:

10. Ford Bronco Sport

Ford Bronco Sport пропонує стильний дизайн Фото: Ford

Ford Bronco Sport має стильний дизайн, а також непогано справляється з бездоріжжям. Також він пропонує практичний інтер'єр.

Плюси:

непогано справляється з бездоріжжям;

практичний інтер'єр;

стильний дизайн.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

висока вартість;

незручна інформаційно-розважальна система.

9. Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek підходить для поїздок бездоріжжям Фото: Subaru

Subaru Crosstrek непогано справляється з бездоріжжям, а також відмінно підходить для поїздок по місту. Також цей кросовер економніший порівняно з більшим Forester.

Плюси:

повний привід у базовій комплектації;

непогано справляється з бездоріжжям;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

небагате оснащення;

неприємна керованість;

тісний інтер'єр.

8. Kia Soul

Kia Soul має просторий інтер'єр Фото: Kia

Kia Soul давно зарекомендував себе як надійний і недорогий кросовер з практичним інтер'єром. Друге покоління моделі стало ще технологічнішим, а також отримало незвичайний дизайн.

Плюси:

просторий інтер'єр;

незвичайний дизайн;

низька вартість.

Мінуси:

немає повного приводу;

немає деяких функцій безпеки;

електрична версія занадто дорога.

7. Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Trailblazer вирізняється просторим інтер'єром Фото: General Motors

Chevrolet Trailblazer пропонує багато місця всередині, а також має багате оснащення. Також кросовер має стильний дизайн екстер'єру.

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

стильний дизайн.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

висока вартість топових версій;

погано справляється з бездоріжжям.

6. Hyundai Kona

Hyundai Kona доступний з електричною силовою установкою Фото: Hyundai

Hyundai Kona має приємну керованість і доступний у версіях з повним приводом. Також цей кросовер можна купити з електричною силовою установкою.

Плюси:

є електрична версія;

приємна керованість;

стильний дизайн.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

невеликий багажник;

мало місця на задньому ряду сидінь.

5. Jeep Compass

Jeep Compass багато в чому схожий на більші кросовери бренду Фото: Stellantis

Jeep Compass на відміну від багатьох конкурентів, непогано справляється з бездоріжжям. Також кросовер пропонує приємну керованість і просторий інтер'єр.

Плюси:

є потужні двигуни;

стильний дизайн;

практичний інтер'єр.

Мінуси:

небагате оснащення;

висока вартість;

висока витрата палива.

4. Kia Niro

Kia Niro пропонується з економними двигунами Фото: Kia

Kia Niro після оновлення у 2023 році став набагато кращим. Це стильний кросовер з економними двигунами, просторим інтер'єром і багатим оснащенням.

Плюси:

низька витрата палива;

є електрична версія;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

електрична версія занадто дорога;

малопотужні двигуни;

немає повного приводу.

3. Mazda CX-30

Mazda CX-30 має стильний дизайн Фото: Mazda

Mazda CX-30 є заміною моделі CX-3 і багато в чому перевершує свого попередника. Це стильний кросовер з відточеною керованістю і багатим оснащенням.

Плюси:

стильний дизайн;

приємна керованість;

багате оснащення.

Мінуси:

висока витрата палива;

не всі функції безпеки входять у стандартну комплектацію;

невеликий багажник.

2. Kia Seltos

Kia Seltos пропонує приємну керованість Фото: Kia

Kia Seltos приємно дивує відточеною керованістю і просторим інтер'єром. Крім цього кросовер має високий рівень безпеки.

Плюси:

просторий і практичний інтер'єр;

є потужні двигуни;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

базовий двигун занадто малопотужний.

1. Volkswagen Taos

Volkswagen Taos став лідером у цьому рейтингу Фото: Volkswagen

Volkswagen Taos є альтернативою хетчбека Golf для тих людей, яким потрібен більш практичний автомобіль. Також цей кросовер пропонує стильний дизайн і просторий інтер'єр.

Плюси:

місткий багажник;

якісний інтер'єр;

приємна керованість.

Мінуси:

малопотужні двигуни.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі нові сімейні кросовери 2023 року.