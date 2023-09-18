У Києві помітили рідкісний британський спорткар із двигуном від Toyota Camry (фото)

Спорткар Lotus Evora оснащений 3,5-літровим V6 Toyota зі збільшеною до 350 к. с. потужністю. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 277 км/год.

У Києві сфотографували спортивне купе Lotus Evora. Британська модель є рідкістю в Україні. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Evora S оснащений 3,5-літровим V6 від Toyota Camry Фото: Topcars UA

Спорткар Lotus Evora випускали з 2009 по 2021 роки, причому це був флагман у лінійці британської марки. Авто збирали вручну, тому його тираж невеликий — всього випустили 6117 таких купе.

Lotus Evora — компактне купе довжиною 4,3 м і масою 1,4 тонни. Цікава деталь: середньомоторна модель може бути як двомісною, так і чотиримісною.

Загалом випустили 6117 Lotus Evora всіх версій Фото: Topcars UA

У Lotus Evora стрімкий дизайн із звуженим "носом", вигнутим дахом і розширеними задніми крилами. Конкретно цей автомобіль (його власницею є DJ Nessa) доопрацьований — у нього величезне антикрило.

Усі Lotus Evora оснащені 3,5-літровим V6 від Toyota Camry і Highlander, хоча його серйозно допрацювали. На фото потрапила версія Evora S: її мотор із механічним компресором видає 350 к. с. і 400 Н∙м.

Британський спорткар Lotus Evora S здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 с. Максимальна швидкість становить 277 км/год. Купе пропонували з 6-ступінчастою механічною або роботизованою КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві також бачили спорткар Lotus Exige з цим же двигуном.

Також ми писали, що в Україну привезли перший електрокросовер Lotus.