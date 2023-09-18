Вік не перешкода: 98-річний пенсіонер знову сів за кермо автомобіля (фото)

Чоловік відмовився від свого водійського посвідчення, коли йому було 94 роки. Він заявив, що радий знову сісти за кермо автомобіля, навіть як учень.

У Британії 98-річний Дон Мітчелл знову сів за кермо автомобіля. Багато хто вважає, що пенсіонери небезпечні на дорозі через свій вік, але цей чоловік є винятком. Про це розповіли на сайті Motor1.

Дон Мітчелл у 2024 році відсвяткує своє 100-річчя. Головною пристрастю чоловіка є автомобілі. Він був за кермом понад 50 років, поки в 94 роки не здав своє водійське посвідчення з міркувань безпеки.

Пенсіонер має водійський стаж понад 50 років Фото: Young Driver

Завдяки організації Yorkare Homes Дон Мітчелл знову зміг сісти за кермо автомобіля. Він приєднався до програми навчання водіння для підлітків Young Driver.

Інструктори зізналися, що 98-річний чоловік є їхнім найстарішим учнем. Під час навчання він водив хетчбек Vauxhall Corsa.

Дон Мітчелл приєднався до програми Young Driver Фото: Young Driver

Дон Мітчелл заявив, що дуже радий знову сісти за кермо авто. За його словами, він не хотів відмовлятися від водійського посвідчення.

"Моїм улюбленим автомобілем, на якому я коли-небудь їздив, був Morris Minor. Це було чудове авто, і я міг обслуговувати його самостійно. Пізніше я автомобіль дорожче, ніж купив. Я вважаю, що навіть у 94 роки я все ще їздив досить безпечно, але настає момент, коли від цього доводиться відмовитися. Було здорово переконатися, що я все ще не забув усі свої навички водіння", — поділився Дон Мітчелл.

Раніше Фокус повідомляв, що на автомийці в США 77-річний чоловік випадково перекинувся на своєму седані Toyota Camry.