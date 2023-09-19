Ford показав потужний і економічний гібридний пікап (відео)

Гібрид Ford Ranger, що підзаряджається, отримає 2,3-літрову бензинову турбочетвірку і електромотор. Він зможе проїхати до 45 км на електротязі.

Лінійку Ford Ranger поповнить гібридна версія. Пікап надійде в продаж з кінця 2024 року, але його вже розсекретили на офіційному сайті Ford.

Гібридну версію видають 18-дюймові диски Фото: Ford

Новий Ford Ranger Plug-in Hybrid буде гібридом, що підзаряджається. Пікап оснастять 2,3-літровою 270-сильною турбочетвіркою Ford EcoBoost і електромотором. Сумарна віддача силової установки поки що тримається в таємниці, але відомо, що максимальний крутильний момент буде більшим, ніж у 3,0-літрового турбодизеля, тобто перевищить 600 Нм.

У кузові з'явилися розетки для підключення електроприладів Фото: Ford

Пікап Ford Ranger Plug-in Hybrid здатний буксирувати причіп вагою 3,5 тонни. Крім того, він буде економічнішим за бензинову версію і зможе проїхати до 45 км на електротязі.

Візуально гібрид Ford Ranger практично нічим не відрізняється від бензинових і дизельних версій моделі. Його видають тільки особливі 18-дюймові диски і гніздо для зарядки на задньому лівому крилі. Також у салоні та багажнику з'явилися розетки для підключення різних електроприладів.

Ціна Ford Ranger Plug-in Hybrid поки що не розголошується. Очікується, що гібридна версія буде дешевшою за заряджений Ford Ranger Raptor. Спочатку модель з'явиться в Європі та Австралії, а ось північноамериканський ринок поки що під питанням.

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