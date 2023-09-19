Тепер тільки Lada і "Москвичі": російським чиновникам хочуть заборонити купувати іномарки

Чиновникам заборонять купувати авто західних брендів, щоб вплинути на виробництво вітчизняних моделей. Російські ЗМІ заявили, що заборону на держзакупівлі іномарок уже введено.

У Росії продовжують пересаджувати громадян на вітчизняні автомобілі. Уряд планує ввести заборону на купівлю іномарок для чиновників. Про це повідомили на сайті WardsAuto.

У рамках державних планів з підтримки вітчизняного автомобілебудування чиновникам заборонять купувати авто іноземного виробництва. Після вторгнення РФ в Україну багато автовиробників покинули російський ринок.

Місцеві аналітики підрахували, що в середньому федеральні та регіональні держоргани щорічно купують від 30 000 до 50 000 автомобілів вартістю від 300 до 400 млн доларів. Також більша частина авто поставляється в Росію напівлегальними схемами.

З 2021 по 2022 рік виробництво автомобілів у Росії знизилося з 1 349 339 до 448 246 одиниць. Трохи виправити становище змогли китайські виробники, які заполонили російський ринок.

Деякі російські ЗМІ заявили, що заборону на держзакупівлі іномарок уже введено. Вона може бути офіційно оголошена в найближчі кілька тижнів.

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Президент РФ Володимир Путін уже закликав чиновників пересідати на російські автомобілі. Проте він поки що не вводив заборони на їх купівлю.

Раніше Фокус розповів, що Audi обмежили доступ російських дилерів до свого програмного забезпечення.