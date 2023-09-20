Відроджена класика: знаменитий позашляховик Jeep повернули у виробництво (фото)

Jeep Cherokee першого покоління оснастили сучасним 6,4-літровим V8 на 485 к. с. Позашляховик отримав позашляхову гуму і клімат-контроль.

Позашляховик Jeep Cherokee зняли з виробництва в нинішньому році, але тепер він повертається. Йдеться не про сучасну модель, а про найперший Jeep Cherokee 1975 року. Його осучаснили і повернули на ринок. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Позашляховику збільшили кліренс і встановили позашляхові шини

Тюнінг Jeep Cherokee першого покоління виконали в американському ательє Vigilante. Позашляховик випускатимуть дрібними серіями і продаватимуть за ціною від 295 000 доларів.

Jeep Cherokee 1975 року повністю розібрали, відреставрували і перефарбували. Під капотом тепер встановлено сучасний 6,4-літровий V8 Hemi потужністю 485 к. с., що працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП.

Jeep Cherokee отримав 485-сильний V8

Також встановлено нові мости Dana і повнопривідну трансмісію зі знижувальною передачею. Також повністю замінено рульове управління, з'явилися позашляхові амортизатори Fox і сучасні дискові гальма.

Салон оздоблений шкірою та алюмінієм

Новий Jeep Cherokee від Vigilante видають збільшений кліренс і позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain T/A. Салон перетягнули дорогою шкірою та оздобили полірованим алюмінієм, а оснащення поповнив клімат-контроль.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво повернули і конкурента Cherokee — Ford Bronco першого покоління.

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