Вам тут не раді: Норвегія заборонить в'їзд автомобілів з російськими номерами

У Норвегії найближчим часом можуть ввести обмеження на в'їзд авто з російською реєстрацією. У країні вже діє заборона на імпорт таких автомобілів.

Європейські країни продовжують обмежувати в'їзд автомобілів з російською реєстрацією. Норвегія розглядає ухвалення аналогічного рішення. Про це розповіли на сайті NRK.

Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон заявив, що зараз уряд працює над новими правилами, які обмежать експлуатацію авто з російською реєстрацією. Остаточне рішення планують ухвалити вже найближчим часом.

"Норвегія, як і Фінляндія, введе обмеження на в'їзд і використання транспорту з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як правильно та швидко це зробити", — сказав Петерссон.

Зараз у Норвегії діє заборона на імпорт автомобілів з російською реєстрацією. Проте росіяни поки що можуть в'їжджати в країну на своїх авто. Незабаром це може змінитися.

Уже обмежили в'їзд російських автомобілів Фінляндія, Польща, Латвія, Литва та Естонія. Це рішення також розглядає уряд Німеччини.

Раніше Фокус повідомляв, що країни Балтії заборонили в'їзд автомобілів з російською реєстрацією після рекомендацій Європейської комісії.