Бюджетна розкіш: названо преміальні авто з пробігом за доступною ціною (фото)

З часом навіть розкішні автомобілі стають набагато дешевшими. До рейтингу увійшли 10 моделей, які зараз можна вигідно купити на вторинному ринку.

Американські експерти назвали 10 преміальних автомобілів, які можна недорого купити на вторинному ринку. Попри вік, ці моделі залишаються дуже комфортними. Про це розповіли на сайті HotCars.

Преміальні моделі пропонують вищій рівень розкоші порівняно з іншими авто. Головною перешкодою для купівлі таких автомобілів є їхня висока вартість. Проте з роками вони стають значно дешевшими.

Експерти назвали 10 розкішних авто, на які варто звернути увагу. Купівля цих автомобілів може стати вигідною угодою.

Lexus ES300 не тільки розкішний, а й надійний автомобіль Фото: Lexus

Топ 10 недорогих преміальних автомобілів з пробігом:

Lexus ES300 — з 2002 року випуску; Bentley Eight — з 1990 року випуску; Maserati Quattroporte — з 2008 року випуску; Land Rover Range Rover — з 2006 року випуску; Cadillac CTS-V — з 2006 року випуску; Jaguar XJ — з 2006 року випуску; BMW 7 Series — з 2006 року випуску; Lexus LS 460 — з 2009 року випуску; Audi A8 — з 2007 року випуску; Mercedes-Benz S500 — з 2003 року випуску.

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