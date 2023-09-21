Двигун V8 чи електромотор: культовий британський спорткар повернули у виробництво (фото)

Ательє Frontline Cars випустить обмеженим тиражем ретро-спорткари на базі MGB. Новинка доступна у двох версіях потужністю 114 або 375 сил.

Британське ательє Frontline Cars показало рестомод класичного спорткара MGB. Новинка доступна з двигуном V8 або на електротязі. Про це повідомили на сайті Motor1.

Спорткари отримали назви LE60 (бензинова версія) і BEE GT (версія на електротязі). Вони зберегли класичний вигляд оригіналу, але пропонують сучасне обладнання.

MGB Frontline LE60 і BEE GT майже в точності повторюють оригінальний спорткар Фото: Frontline Cars

Frontline LE60 отримав 16-дюймові легкосплавні колісні диски. Бензиновий спорткар важить лише 1122 кг.

Спорткари вирізняються ідеальним розважуванням по осях — 50:50. Також було доопрацьовано підвіску і встановлено нові гальма.

Frontline LE60 оснащений 4,8-літровим двигуном V8 Rover потужністю 375 к.с. і 403 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 4 секунд.

Frontline BEE GT оснащений електромотором потужністю 114 к.с. і 220 Нм крутного моменту. Він також працює в парі з механічною КПП.

Інтер'єр був сильно модифікований Фото: Frontline Cars

Електрична версія отримала акумуляторну батарею місткістю 40 кВт⋅год. Повна зарядка займає трохи більше ніж п'ять годин.

Перші поставки спорткарів клієнтам почнуться вже у 2024 році. Вартість моделей не розкривається.

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