Британія перенесла заборону авто з ДВЗ на 2035 рік: у ЄС переглянуть майбутні обмеження

Прем'єр-міністр Великої Британії впевнений, що більшість виробників не готові до заборони авто з ДВЗ з 2030 року. Інші європейські країни розглядають можливість перенесення впровадження норм Євро-7.

Уряд Великої Британії переніс заборону на продаж авто з ДВЗ з 2030 на 2035 рік. У Євросоюзі також переглянуть майбутні екологічні обмеження. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вирішив переглянути підхід країни до досягнення цільових показників за рівнем шкідливих викидів. Він наголосив, що багато виробників можуть бути не готові до заборони автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами з 2030 року.

Рішення прем'єр-міністра вже розкритикували екоактивісти. У Лейбористській партії заявили, що в разі їхньої перемоги на виборах у 2024 році, вони скасують це рішення.

Сунак зазначив, що навіть без заборони багато нових автомобілів на британських дорогах будуть електричними. Він додав, що це рішення також дасть змогу запропонувати споживачам дешевші моделі.

Важливо Польща виступила проти заборони бензинових та дизельних автомобілів у ЄС

Країни ЄС переглянуть нові правила щодо шкідливих викидів для авто з ДВЗ

Багато європейських автовиробників виступили проти впровадження екологічних норм Євро-7. За їхніми словами, вони зроблять виробництво автомобілів із ДВЗ занадто дорогим.

Виробники закликали країни ЄС зосередиться на інвестиціях у збільшення виробництва електромобілів. Це дасть змогу задовольнити майбутній попит.

Іспанія вже вирішила перенести крайні терміни впровадження нових правил щодо шкідливих викидів до середини 2025 року для легкових авто і до середини 2027 року для вантажівок. Проте ці автомобілі будуть зобов'язані відповідати вимогам тільки через 24 і 48 місяців відповідно після набуття чинності постанови.

Інші європейські країни також вирішили переглянути майбутні обмеження для автомобілів з ДВЗ. Обговорюється можливість перенесення впровадження норм Євро-7 на 2030 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що з 1 вересня неекологічні пасажирські транспортні засоби не зможуть виїхати з території України.