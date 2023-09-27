Ювілею присвячується: в Україні з'явився ексклюзивний Land Rover Defender (фото)

Land Rover Defender 75th Limited Edition присвячений ювілею британської марки. У позашляховика змінено дизайн і внутрішнє оформлення, а також розширено комплектацію.

В Україну привезли новий Land Rover Defender 2023 у виконанні 75th Limited Edition. Позашляховик випущений обмеженою серією. Про авто розповіли на сайті Nextcar.

Позашляховик пофарбований в особливий колір

Як випливає з назви, новий Land Rover Defender присвячений 75-річчю британської марки. Його кузов і 20-дюймові диски пофарбовані в особливий м'ятний колір Gasmere Green. Крім того, на кузові з'явилися сріблястий декор і пам'ятні логотипи.

У салоні з'явилися вставки в колір кузова

Land Rover Defender 75th Limited Edition отримав зсувний тканинний дах. Зелені вставки з'явилися і в салоні позашляховика. Крім того, на передній панелі з'явився вигравіруваний лазером напис Defender.

Комплектація Land Rover Defender розширена і охоплює матричні фари, тризонний клімат-контроль, електропривод сидінь, акустику Meridian, проекцію на лобове скло, обігрів крісел і керма.

Позашляховик оснащений 300-сильним турбодизелем

Новий Land Rover Defender 75th Limited Edition на різних ринках пропонують із 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 400 к.с. і турбодизелями об'ємом 2,0 л (250 к.с.) і 3,0 л (300 к.с.). Конкретно цей автомобіль — 300-сильний.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні бачили і рідкісний Land Rover Defender першого покоління.

Також ми писали, що в Києві сфотографували унікальний Mercedes G-Class Maybach.