Культова капсула часу: виявлено раритетний Ford Mustang в ідеальному стані (фото)

Ford Mustang Mach 1 є зарядженою версією культового маслкара. Раритетний спорткар має відмінний стан і пробіг 106 210 км.

На аукціоні Bring a Trailer виставили маслкар Ford Mustang Mach 1 1969 року випуску. Раритетний автомобіль має чудовий стан. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Цей Ford Mustang Mach 1 близько 20 років простояв у гаражі. Потім автомобіль відреставрували, замінивши капот, крила і двері. Тепер маслкар виглядає як нове авто.

Спорткар пофарбований у темно-зелений колір Black Jade. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні смуги помаранчевого кольору і спойлер на багажнику.

Маслкар пофарбований у темно-зелений колір Фото: Bring a Trailer

Автомобіль отримав 14-дюймові колісні диски. Вони взуті в шини Mastercraft Avenger G/T розмірністю 225/70.

В інтер'єрі встановлено два спортивних передніх сидіння і задній диван. До списку оснащення входять стереосистема Custom Autosound Slidebar з підтримкою Bluetooth і обігрівач.

Спереду встановлені спортивні сидіння Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований модернізований 5,8-літровий атмосферний двигун V8, який у заводській версії має потужність 250 к.с. і 481 Нм крутного моменту. Він працює в парі з триступеневою автоматичною коробкою передач.

Торги за Ford Mustang Mach 1 закінчуються вже за добу. Наразі максимальна ставка за лот становить 45 000 доларів.

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