Працюють на дровах: на аукціон виставлено незвичайні столітні автомобілі (фото)
Stanley — незвичайні автомобілі, оснащені паровими машинами. Деякі з них здатні розвинути швидкість понад 100 км/год.
У США на аукціон RM Sotheby's виставили вінтажні Stanley початку ХХ століття. За нестандартні старовинні автомобілі планують виручити від 60 000 — 160 000 доларів. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.
Автомобілі Stanley досить оригінальні, навіть за мірками свого часу. Як паливо вони можуть використовувати вугілля або навіть дрова.
Річ у тім, що автомобілі Stanley оснащувалися невеликими паровими машинами. Американський виробник принципово відмовився від передових на той час бензинових двигунів внутрішнього згоряння і будував маленькі "паровози" аж до 1924 року.
З молотка підуть три моделі Stanley — всі вони відреставровані і повністю робочі. Найстарішим є двомісний родстер Model K Semi Racer 1907 року, оцінений у 80 000 — 100 000 доларів. Загалом випущено тільки 26 таких авто з паровою машиною потужністю 25 к. с., що дає змогу розвинути 110 км/год.
П'ятимісний кабріолет Stanley Model F 1908 року є найдорожчим у трійці — за нього хочуть виручити 130 000 — 160 000 доларів. Його потужність становить 20 к. с., а максимальна швидкість — 80 км/год.
Семимісний фаетон Stanley Model 85 1911 року найпотужніший — 30 к. с. Його орієнтовна вартість — 60-80 тис. доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Mercedes короля Швеції.
Також ми писали, що в Україні виявили 50-річний ВАЗ без пробігу.