Працюють на дровах: на аукціон виставлено незвичайні столітні автомобілі (фото)

Stanley — незвичайні автомобілі, оснащені паровими машинами. Деякі з них здатні розвинути швидкість понад 100 км/год.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили вінтажні Stanley початку ХХ століття. За нестандартні старовинні автомобілі планують виручити від 60 000 — 160 000 доларів. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Автомобілі Stanley досить оригінальні, навіть за мірками свого часу. Як паливо вони можуть використовувати вугілля або навіть дрова.

Автомобілі Stanley оснащені паровими машинами Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що автомобілі Stanley оснащувалися невеликими паровими машинами. Американський виробник принципово відмовився від передових на той час бензинових двигунів внутрішнього згоряння і будував маленькі "паровози" аж до 1924 року.

Stanley Model K 1907 року Фото: RM Sotheby's

З молотка підуть три моделі Stanley — всі вони відреставровані і повністю робочі. Найстарішим є двомісний родстер Model K Semi Racer 1907 року, оцінений у 80 000 — 100 000 доларів. Загалом випущено тільки 26 таких авто з паровою машиною потужністю 25 к. с., що дає змогу розвинути 110 км/год.

П'ятимісний кабріолет Stanley Model F 1908 року є найдорожчим у трійці — за нього хочуть виручити 130 000 — 160 000 доларів. Його потужність становить 20 к. с., а максимальна швидкість — 80 км/год.

Stanley Model 85 1911 року Фото: RM Sotheby's

Семимісний фаетон Stanley Model 85 1911 року найпотужніший — 30 к. с. Його орієнтовна вартість — 60-80 тис. доларів.

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