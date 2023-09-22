Розпродадуть за копійки: бельгійський музей позбудеться 30 рідкісних радянських авто (фото)

Раритетні радянські автомобілі виявилися непотрібними бельгійському музею. Машини розпродадуть задешево, щоб звільнити склад.

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У Бельгії на продаж виставлено колекцію раритетних радянських автомобілів. Усі вони належать музею Abarth Works Museum з міста Лієр. Про це повідомляється на сайті Car and Classic.

У колекції зібрано близько трьох десятків автомобілів, причому серед них є і раритетні моделі. Втім, усі машини розпродають за дуже невисокою ціною — музей просто хоче позбутися експонатів на складах.

22 автомобілі ВАЗ сумарно коштують 35 000 євро Фото: CarAndClassic

Зокрема, в колекції зібрано одразу 22 рідкісні експортні моделі ВАЗ, причому 17 з них готові продати разом, і за всіх їх просять лише 35 000 євро. Серед них є "копійки" ВАЗ-2101, задньопривідні ВАЗ-2104 і 2107, "Нива", кілька Lada Samara і моделей сімейства 2110.

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Втім, деякі гоночні ВАЗ продають все ж окремо. Так, рідкісна Lada VFTS (їх випустили всього 30) оцінена в 5000 євро, хоча в Латвії аналогічне авто продають за 72 500 євро. Також продають гоночні "Ниву" і Samara.

За 21 000 євро продають колекцію "Москвичів", що включає гоночний варіант седана 412, модель 2140 і пікап 2335.

У колекції є рідкісні гоночні моделі ВАЗ Рідкісна Lada VFTS оцінена в 5000 євро Машини виявилися непотрібними автомузею Гоночна "Нива" Дизельна "Волга" ГАЗ-21 Москвич-2141

Найдорожчими ж є дві "Волги". Седан ГАЗ-21 і універсал ГАЗ-24 з рідкісним дизелем (їх ставили на "Волги" в Бельгії для Європи) — їх продають по 12 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в цьому музеї зберігається дуже рідкісний кабріолет Lada британського виробництва.

Також ми писали про покинуту колекцію з 230 авто вартістю понад 10 мільйонів доларів.