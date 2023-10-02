Британський "Жук": культовий Volkswagen Beetle схрестили з седаном Rolls-Royce (фото)
Цей незвичайний Volkswagen Beetle продається в Італії та часто використовувався на місцевих весіллях. Автомобіль нагадує класичні моделі Rolls-Royce.
В Італії на продаж виставили незвичайний кабріолет Volkswagen Beetle 1972 року випуску. Автомобіль отримав тюнінг у стилі Rolls-Royce. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.
Цей Volkswagen Beetle отримав двоколірний кузов, як у британських люксових авто. Спереду з'явилися нова решітка радіатора та фари від автомобіля Rolls-Royce.
Задня частина "жука" була трохи подовжена. Також автомобіль отримав м'який верх з тканини.
В інтер'єрі з'явилося оздоблення з дерева. Сидіння виконані зі світлої тканини.
Автомобіль має непоганий стан і не потребує ремонту. Запас ходу становить лише 50 000 км.
За незвичайний Volkswagen Beetle 1972 року просять 9 500 євро (10 037 доларів). Автомобіль знаходиться в Пало-де-Колле, Апулія, Італія.
Разом з автомобілем покупець отримає запасне колесо та всю документацію. Також власник згоден дати оглянути свій Volkswagen Beetle в автосервісі перед покупкою.
Раніше Фокус писав, що у Швейцарії їздить дуже незвичайний Volkswagen Beetle 1970 року, який перетворили на оригінальний будинок на колесах.