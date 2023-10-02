Від компактних до великих: експерти назвали найкращі кросовери 2023 року (фото)

Експерти виділили 10 кросоверів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів, завдяки яким вони перевершують конкурентів.

Британські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року. До рейтингу увійшли 10 цікавих моделей із різних сегментів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед кросоверів існує велика кількість різних моделей. Вони відрізняються не тільки ціною, а й габаритами, характеристиками та іншими параметрами.

Експерти виділили 10 кросоверів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Серед них є як бюджетні, так і преміальні моделі.

Топ 10 найкращих кросоверів 2023 року:

10. BMW iX3

BMW iX3 вирізняється приємною керованістю Фото: BMW

BMW iX3 заснований на кросовері X3, але пропонує всі переваги електромобілів. Також цей електрокросовер вирізняється приємною керованістю і зручною інформаційно-розважальною системою.

Плюси:

великий запас ходу;

зручна інформаційно-розважальна система;

невисока вартість.

Мінуси:

не найшвидший розгін;

погана шумоізоляція;

не найшвидша швидкість заряджання.

9. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC має багате оснащення Фото: Mercedes-Benz

Гібридна версія Mercedes-Benz GLC пропонує найбільший запас ходу на електротязі серед усіх автомобілів. Цей кросовер має багате оснащення і просторий інтер'єр.

Плюси:

багате оснащення;

великий запас ходу на електротязі;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

жорстка підвіска;

стильний інтер'єр;

малопотужні двигуни.

8. BMW X7

BMW X7 пропонує розкішний інтер'єр Фото: BMW

BMW X7 має розкішний інтер'єр і відмінну якість збірки. Також кросовер виділяється відточеною керованістю, попри великі габарити.

Плюси:

відмінна шумоізоляція;

практичний інтер'єр;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

висока вартість;

занадто важкий;

негарний дизайн екстер'єру.

7. Genesis GV60

Genesis GV60 вирізняється багатим оснащенням Фото: Genesis

Genesis GV60 пропонує швидку зарядку і великий запас ходу. Крім цього електрокросовер відрізняється багатим оснащенням і розкішним інтер'єром.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

відмінна шумоізоляція;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

невеликий багажник;

мало місця на задньому ряду сидінь;

опціональні камери заднього виду незручні.

6. Розумний №1

Smart #1 пропонує великий запас ходу Фото: Mercedes-Benz

Перший електрокросовер Smart виявився чудовою моделлю. Він пропонує великий запас ходу і швидкий розгін з місця.

Плюси:

відмінна динаміка;

красивий інтер'єр;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

невеликий багажник;

жорстка підвіска;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe вирізняється практичним інтер'єром Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe є одним із найкращих 7-місних кросоверів у своєму ціновому сегменті. Ця модель відрізняється красивим і практичним інтер'єром, а також багатим оснащенням.

Плюси:

зручні сидіння;

багате оснащення;

розширена гарантія.

Мінуси:

малопотужні двигуни;

погана шумоізоляція;

топова комплектація коштує дорого.

4. Ford Puma

Ford Puma пропонує відточену керованість Фото: Ford

Керованість Ford Puma багато в чому схожа на заряджені хетчбеки. Компактний кросовер також досить швидкий, але має низьку витрату палива.

Плюси:

приємна керованість;

низька витрата палива;

місткий багажник.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

не найкраща оглядовість;

погана шумоізоляція.

3. Range Rover Sport

Range Rover Sport здатний впоратися з бездоріжжям Фото: Land Rover

Range Rover Sport поєднує в собі розкіш і відмінні здібності на бездоріжжі. Крім цього гібридна версія пропонує великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

багате оснащення;

здатний впоратися з бездоріжжям;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

висока вартість;

неприємна керованість;

низький рівень надійності.

2. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc пропонує місткий багажник Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc має комфортну підвіску і непогану шумоізоляцію. Також кросовер має місткий багажник.

Плюси:

комфортна підвіска;

зручна посадка водія;

місткий багажник.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

топова комплектація коштує дорого;

неприємна керованість.

1. Kia Sportage

Kia Sportage став лідером цього рейтингу Фото: Kia

Kia Sportage пропонує продуманий інтер'єр з якісними матеріалами. Також кросовер приваблює містким багажником.

Плюси:

невисока вартість;

продуманий інтер'єр;

місткий багажник.

Мінуси:

бензинові двигуни працюють шумно;

мало місця на задньому ряду сидінь;

задні сидіння не мають достатньо регулювань.

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