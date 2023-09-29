Названо найкращі вживані універсали вартістю до 15 000 доларів (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних універсалів, які експерти рекомендують до купівлі. Усі ці моделі мають свої особливості, які виділяють їх на тлі конкурентів.
Британські експерти назвали 10 найкращих універсалів з пробігом, які можна купити менш ніж за 15 000 доларів. Ці моделі мають безліч плюсів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Універсали підходять для тих людей, які цінують практичність. Ці моделі пропонують просторі багажники, в яких можна перевозити багато речей.
Експерти виділили 10 автомобілів з пробігом віком до семи років. Вони багато в чому перевершують своїх конкурентів.
Топ 10 найкращих уживаних універсалів вартістю до 15 000 доларів:
10. Kia Cee'd Sportswagon
Kia Cee'd Sportwagon пропонує просторий інтер'єр і відмінну якість збірки. Цей універсал також має багате оснащення навіть у базовій комплектації.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- малопотужні двигуни.
9. Honda Civic Tourer
Honda Civic Tourer на відміну від хетчбека має більше місця над головою для задніх пасажирів, а також місткий багажник. Також він зберіг приємну керованість на рівні спорткарів.
Плюси:
- місткий багажник;
- приємна керованість.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- висока вартість.
8. Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon вирізняється елегантним дизайном екстер'єру та красивим інтер'єром. Також на вибір доступні кілька потужних двигунів.
Плюси:
- низька витрата палива;
- потужні двигуни;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- неприємна керованість.
7. Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi пропонує просторий інтер'єр і має низьку витрату палива. Також цей універсал має приємну керованість.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- низька витрата палива;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- жорстка підвіска.
6. Vauxhall/Opel Astra Sports Tourer
Opel Astra Sports Tourer вигідніший за багатьох своїх конкурентів. Ця модель також відрізняється комфортною підвіскою.
Плюси:
- низька вартість;
- комфортна підвіска;
- великий вибір комплектацій.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- дизельні двигуни працюють шумно;
- низький рівень надійності.
5. Ford Focus Wagon
Ford Focus Wagon вирізняється з-поміж конкурентів відточеною керованістю та просторим інтер'єром. Також ця модель приваблює дуже містким багажником.
Плюси:
- приємна керованість;
- просторий інтер'єр;
- місткий багажник;
- низька вартість.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- незручні сидіння;
- змішаний рівень надійності.
4. Volkswagen Passat Estate
Volkswagen Passat Estate розкішніший за решту автомобілів у цьому рейтингу. Елегантний універсал також вирізняється великим вибором двигунів, які мають низьку витрату палива.
Плюси:
- безліч двигунів на вибір;
- місткий багажник;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- небагате оснащення.
3. Seat Leon ST
Seat Leon ST пропонує високу якість збірки та великий вибір двигунів на вибір. Також приваблює відточена керованість моделі.
Плюси:
- невисока вартість;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- приємна керованість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- дизельні двигуни працюють шумно;
- не найякісніший інтер'єр.
2. Volkswagen Golf Estate
Volkswagen Golf Estate підходить для багатьох повсякденних завдань. Це дуже універсальний автомобіль з містким багажником і практичним інтер'єром.
Плюси:
- місткий багажник;
- стильний інтер'єр;
- безліч двигунів на вибір.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найпросторіший інтер'єр;
- на вторинному ринку мало автомобілів з бензиновими двигунами.
1. Skoda Octavia Combi
Skoda Octavia Combi відрізняється дуже містким багажником і багатим оснащенням. Це доволі комфортний автомобіль із практичним інтер'єром.
Плюси:
- місткий багажник;
- багате оснащення;
- безліч комплектацій на вибір.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- жорстка підвіска;
- висока вартість.
Раніше Фокус писав, що британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року.