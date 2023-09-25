Для міста та дачі: названо найкращі універсали 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 нових універсалів, на які варто звернути увагу. Експерти виділили всі головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

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Британські експерти назвали 10 найкращих нових універсалів 2023 року. Ці моделі підходять для багатьох повсякденних завдань. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Універсали на відміну від седанів і хетчбеків мають більш просторі багажники. Завдяки цьому в них можна перевозити набагато більше речей, ніж в інших авто.

Експерти виділили 10 нових автомобілів, які мають безліч плюсів. Також вони виділили головні мінуси кожної з представлених моделей.

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Топ 10 найкращих універсалів 2023 року:

10. BMW 3 серії Touring

BMW 3 Series Touring пропонує зручну інформаційно-розважальну систему Фото: BMW

BMW 3 Series Touring вирізняється з-поміж конкурентів відточеною керованістю і красивим інтер'єром. Також це досить комфортний універсал із просторим інтер'єром.

Плюси:

добре входить у повороти;

приємна керованість;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

невеликий багажник;

жорстка підвіска у версіях M Sport.

9. Toyota Corolla Touring Sports

Toyota Corolla Touring Sports має низьку витрату палива Фото: Toyota

Toyota Corolla Touring Sports має дуже низьку витрату палива, особливо в гібридній версії. Крім цього універсал відрізняється комфортною підвіскою і багатим оснащенням.

Плюси:

низька витрата палива;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

невеликий багажник;

незручна інформаційно-розважальна система;

мультимедійна система працює нестабільно.

8. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate розкішніший за багатьох конкурентів Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class Estate комфортніший і розкішніший за багатьох конкурентів. Також ця модель дуже простора всередині та пропонує багате оснащення.

Плюси:

місткий багажник;

багате оснащення;

низька витрата палива.

Мінуси:

неприємна керованість;

висока вартість;

жорстка підвіска.

7. Volvo V60

Volvo V60 має місткий багажник Фото: Volvo

Volvo V60 пропонує стильний дизайн і великий багажник. Ще одним плюсом шведського універсала є невисока вартість порівняно з конкурентами.

Плюси:

місткий багажник;

просторий інтер'єр;

приємна керованість.

Мінуси:

автоматична КПП працює нестабільно;

погана шумоізоляція;

незручна інформаційно-розважальна система.

6. Seat Leon ST

Seat Leon ST дешевший за багатьох конкурентів Фото: SEAT

Seat Leon є одним із найкращих хетчбеків у своєму класі за керованістю, а універсал ST додає до цього місткий багажник. Також ця модель дешевша за багатьох конкурентів.

Плюси:

приємна керованість;

місткий багажник;

невисока вартість.

Мінуси:

не найпросторіший інтер'єр;

жорстка підвіска в спортивних версіях;

деякі двигуни працюють шумно.

5. Citroen C5 X

Citroen C5 X пропонує практичний інтер'єр Фото: Stellantis

Citroen C5 X об'єднує в собі найкращі якості універсала і кросовера. Крім цього модель пропонує практичний інтер'єр і комфортну підвіску.

Плюси:

дешевше за конкурентів;

комфортна підвіска;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

неприємна керованість;

невеликий багажник;

гібридна силова установка має невеликий запас ходу на електротязі.

4. MG5 EV

MG5 EV є одним із небагатьох електричних універсалів на ринку Фото: Auto Express

Універсал MG5 EV є єдиною електричною моделлю в цьому списку. Він пропонує великий запас ходу і комфортну підвіску.

Плюси:

великий запас ходу;

дешевше за конкурентів;

потужна силова установка.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

повільна швидкість зарядки;

неприємна керованість.

3. BMW 5 Series Touring

BMW 5 Series Touring вирізняється приємною керованістю Фото: BMW

BMW 5 Series Touring на відміну від 3 Series пропонує вищий рівень комфорту. Універсал вирізняється приємною керованістю та стильним дизайном.

Плюси:

низька витрата палива;

зручна інформаційно-розважальна система;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

невеликий багажник;

жорстка підвіска у версіях M Sport.

2. Skoda Octavia Combi

Skoda Octavia Combi пропонує дуже місткий багажник Фото: Skoda

Skoda Octavia Combi пропонує багате оснащення навіть у базовій комплектації. Також цей універсал має дуже місткий багажник.

Плюси:

висока плавність ходу;

місткий багажник.

Мінуси:

неприємна керованість;

занадто м'яка підвіска;

деякі важливі елементи управління знаходяться на центральному дисплеї.

1. Skoda Superb Combi

Skoda Superb Combi став лідером цього рейтингу Фото: Skoda

Skoda Superb Combi об'єднує в собі всі найкращі якості універсалів. Це комфортний і практичний автомобіль, які дешевше деяких конкурентів.

Плюси:

багате оснащення;

просторий інтер'єр;

місткий багажник.

Мінуси:

неприємна керованість;

втрачає свою вартість під час перепродажу;

не найкраща посадка водія.

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