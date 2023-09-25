Для міста та дачі: названо найкращі універсали 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 10 нових універсалів, на які варто звернути увагу. Експерти виділили всі головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Британські експерти назвали 10 найкращих нових універсалів 2023 року. Ці моделі підходять для багатьох повсякденних завдань. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Універсали на відміну від седанів і хетчбеків мають більш просторі багажники. Завдяки цьому в них можна перевозити набагато більше речей, ніж в інших авто.
Експерти виділили 10 нових автомобілів, які мають безліч плюсів. Також вони виділили головні мінуси кожної з представлених моделей.
Топ 10 найкращих універсалів 2023 року:
10. BMW 3 серії Touring
BMW 3 Series Touring вирізняється з-поміж конкурентів відточеною керованістю і красивим інтер'єром. Також це досить комфортний універсал із просторим інтер'єром.
Плюси:
- добре входить у повороти;
- приємна керованість;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- невеликий багажник;
- жорстка підвіска у версіях M Sport.
9. Toyota Corolla Touring Sports
Toyota Corolla Touring Sports має дуже низьку витрату палива, особливо в гібридній версії. Крім цього універсал відрізняється комфортною підвіскою і багатим оснащенням.
Плюси:
- низька витрата палива;
- комфортна підвіска;
- багате оснащення.
Мінуси:
- невеликий багажник;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- мультимедійна система працює нестабільно.
8. Mercedes-Benz E-Class Estate
Mercedes-Benz E-Class Estate комфортніший і розкішніший за багатьох конкурентів. Також ця модель дуже простора всередині та пропонує багате оснащення.
Плюси:
- місткий багажник;
- багате оснащення;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- висока вартість;
- жорстка підвіска.
7. Volvo V60
Volvo V60 пропонує стильний дизайн і великий багажник. Ще одним плюсом шведського універсала є невисока вартість порівняно з конкурентами.
Плюси:
- місткий багажник;
- просторий інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- автоматична КПП працює нестабільно;
- погана шумоізоляція;
- незручна інформаційно-розважальна система.
6. Seat Leon ST
Seat Leon є одним із найкращих хетчбеків у своєму класі за керованістю, а універсал ST додає до цього місткий багажник. Також ця модель дешевша за багатьох конкурентів.
Плюси:
- приємна керованість;
- місткий багажник;
- невисока вартість.
Мінуси:
- не найпросторіший інтер'єр;
- жорстка підвіска в спортивних версіях;
- деякі двигуни працюють шумно.
5. Citroen C5 X
Citroen C5 X об'єднує в собі найкращі якості універсала і кросовера. Крім цього модель пропонує практичний інтер'єр і комфортну підвіску.
Плюси:
- дешевше за конкурентів;
- комфортна підвіска;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- невеликий багажник;
- гібридна силова установка має невеликий запас ходу на електротязі.
4. MG5 EV
Універсал MG5 EV є єдиною електричною моделлю в цьому списку. Він пропонує великий запас ходу і комфортну підвіску.
Плюси:
- великий запас ходу;
- дешевше за конкурентів;
- потужна силова установка.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- повільна швидкість зарядки;
- неприємна керованість.
3. BMW 5 Series Touring
BMW 5 Series Touring на відміну від 3 Series пропонує вищий рівень комфорту. Універсал вирізняється приємною керованістю та стильним дизайном.
Плюси:
- низька витрата палива;
- зручна інформаційно-розважальна система;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- невеликий багажник;
- жорстка підвіска у версіях M Sport.
2. Skoda Octavia Combi
Skoda Octavia Combi пропонує багате оснащення навіть у базовій комплектації. Також цей універсал має дуже місткий багажник.
Плюси:
- висока плавність ходу;
- місткий багажник.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- занадто м'яка підвіска;
- деякі важливі елементи управління знаходяться на центральному дисплеї.
1. Skoda Superb Combi
Skoda Superb Combi об'єднує в собі всі найкращі якості універсалів. Це комфортний і практичний автомобіль, які дешевше деяких конкурентів.
Плюси:
- багате оснащення;
- просторий інтер'єр;
- місткий багажник.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- втрачає свою вартість під час перепродажу;
- не найкраща посадка водія.
Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі нові кросовери 2023 року.