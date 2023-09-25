Експерти назвали найкращі преміальні автомобілі з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 20 преміальних автомобілів з пробігом, які мають безліч плюсів. Ці моделі стали набагато доступнішими на вторинному ринку.

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Британські експерти назвали найкращі вживані преміальні автомобілі. Ці моделі пропонують високий рівень комфорту і доступніші за нові моделі. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

На вторинному ринку є безліч розкішних автомобілів. Варто зазначити, що далеко не всі вони чудово збереглися через роки.

Експерти виділили 20 преміальних моделей, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Топ 20 найкращих преміальних автомобілів з пробігом:

20. Bentley Arnage (1998 — 2009 роки)

Bentley Arnage через роки став набагато доступнішим Фото: Bentley

Bentley Arnage пропонує розкішний інтер'єр і багате оснащення. Також цю модель виготовляли за індивідуальним замовленням, тому на вторинному ринку можна знайти автомобіль із відповідною комплектацією.

19. Rolls-Royce Ghost (2009 — 2014 роки)

Rolls-Royce Ghost пропонує дуже високий рівень комфорту Фото: Rolls-Royce

Розкішний Rolls-Royce Ghost навіть на вторинному ринку залишається дуже розкішним автомобілем. Ця модель пропонує чудову шумоізоляцію і безліч зручностей для задніх пасажирів.

18. Audi A6 (2004 — 2011 роки)

Audi A6 пропонує багате оснащення Фото: Audi

Audi A6 поєднує в собі комфорт і приємну керованість. Також ця модель пропонує багате оснащення і фірмову систему повного приводу Quattro.

17. Honda Legend (2005 — 2012 роки)

Honda Legend має приємну керованість Фото: Honda

Honda Legend є більш розкішною альтернативою популярному Accord. Ця модель також має приємну керованість і комфортну підвіску.

16. Rover 75 (1999 — 2005 роки)

Rover 75 має низьку вартість на вторинному ринку Фото: Rover

Rover 75 є втіленням класичного британського преміального автомобіля. Ця модель стала дуже доступною на вторинному ринку.

15. Skoda Superb (2008 — 2015 роки)

Skoda Superb комфортний, але недорогий автомобіль Фото: Skoda

Skoda Superb не тільки пропонує високий рівень комфорту, а й вирізняється невисокими експлуатаційними витратами. Ця доступна модель для водіїв, яким потрібен преміальний автомобіль.

14. Lexus GS 450H (2006 — 2009 роки)

Lexus GS 450H має низьку витрату палива Фото: Lexus

Lexus GS вирізняється високим рівнем комфорту і є дуже надійною моделлю. Гібридна версія 450H додає до цього низьку витрату пального.

13. BMW 5 Series GT (2010 — 2016 роки)

BMW 5 Series GT пропонує високий рівень комфорту Фото: BMW

BMW 5 Series GT загубився на тлі схожої моделі в кузовах седан та універсал, але цей автомобіль має безліч переваг. Головним плюсом GT є високий рівень комфорту.

12. Jaguar Daimler Double Six (1994 — 1997 роки)

Jaguar Daimler Double Six поєднує в собі високу плавність ходу та азартну керованість Фото: Wikipedia

Jaguar Daimler Double Six є старомодним, але дуже комфортним седаном. Він поєднує в собі високу плавність ходу та азартну керованість.

11. Mini Cooper S Goodwood (2012 рік).

Mini Cooper S Goodwood є найрозкішнішою модифікацією хетчбека Фото: MINI

Mini Cooper S Goodwood підходить для тих людей, яким потрібен компактний, але розкішний автомобіль. Ця модель була випущена обмеженим тиражем і відрізняється високоякісним оздобленням інтер'єру.

10. Land Rover Forward Control 101 (1972 — 1978 роки)

Land Rover Forward Control 101 відрізняється від багатьох моделей британського бренду Фото: Wikipedia

Land Rover Forward Control 101 сильно відрізняється від багатьох моделей британського бренду. Цей всюдихід був розроблений для потреб армії, але пізніше став доступний для цивільних осіб.

9. Toyota Hilux (1988 — 2004 роки)

Toyota Hilux рідко виходить з ладу Фото: Toyota

Про надійність Toyota Hilux ходять легенди, і багато з них є правдою. Це витривалий пікап із недорогою вартістю обслуговування.

8. Jeep Cherokee (1993 — 2000 роки)

Jeep Cherokee вирізняється високим рівнем надійності Фото: Wikipedia

Jeep Cherokee вирізняється брутальним дизайном і високим рівнем надійності. Також це комфортний позашляховик із потужними двигунами.

7. Land Rover Defender 110 (1990 — 2016 роки)

Land Rover Defender 110 повільно дешевшає Фото: Silverstone Auctions

Land Rover Defender підходить для водіїв, яким потрібен витривалий позашляховик. Також ця модель повільно дешевшає, що корисно під час перепродажу.

6. Toyota Land Cruiser (1984 рік — наш час)

Toyota Land Cruiser відмінно почувається на бездоріжжі Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser є альтернативою позашляховика Land Rover Defender. Ця модель має кілька поколінь, тому підібрати підходящий автомобіль на вторинному ринку не складе труднощів.

5. Volkswagen Touareg (2002 — 2010 роки)

Volkswagen Touareg пропонує високий рівень комфорту Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg пропонує високий рівень комфорту, а також здатний впоратися з бездоріжжям. Крім цього кросовер відрізняється розкішним інтер'єром і багатим оснащенням.

4. Volkswagen T3 Syncro (1984 — 1992 роки)

На Volkswagen T3 Syncro можна їздити бездоріжжям Фото: Wikipedia

Якщо вам потрібен мікроавтобус, на якому можна їздити бездоріжжям, то варто звернути увагу на Volkswagen T3 Syncro. Ця модель вирізняється високим рівнем надійності та недорогою вартістю обслуговування.

3. Land Rover Discovery (2004 — 2009 роки)

Land Rover Discovery здатний впоратися із суворим бездоріжжям Фото: Collecting Cars

Land Rover Discovery не такий розкішний, як багато інших автомобілів бренду. Проте ця модель здатна впоратися з суворим бездоріжжям.

2. Toyota Land Cruiser Amazon (1998 — 2007 роки)

Toyota Land Cruiser Amazon пропонує розкішний інтер'єр Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser Amazon є одним із найкращих преміальних позашляховиків. Також цей автомобіль чудово підходить для бездоріжжя.

1. Suzuki SJ/Jimny (1981 — 2005 роки)

Suzuki Jimny є доступним позашляховиком Фото: Wikimedia Commons

Suzuki Jimny став дуже доступним на вторинному ринку. Цей позашляховик відмінно відчуває себе на бездоріжжі, але і поїздки по місту не доставлять проблем власнику.

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