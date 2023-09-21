Названо найкращі великі комерційні фургони 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 нових комерційних фургонів, на які варто звернути увагу. Ці моделі чудово підходять для перевезень містом і за його межами.

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Британські експерти назвали найкращі великі комерційні фургони. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Про це повідомили на сайті What Car?

Великі фургони дають змогу доставляти більше вантажу, ніж більш компактні моделі. У Європі доступно безліч таких автомобілів.

До рейтингу увійшли 10 найкращих нових комерційних фургонів. Експерти виділили основні плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих великих фургонів 2023 року:

10. Peugeot Boxer

Peugeot Boxer дешевший за багатьох конкурентів Фото: Peugeot

Peugeot Boxer пропонує багато місця для перевезення вантажу. Також ця модель пропонується з потужними двигунами та дешевше багатьох конкурентів.

Плюси:

велика вантажопідйомність;

кілька варіантів довжини кузова;

потужні двигуни.

Мінуси:

дешевий інтер'єр;

небагате оснащення.

9. Citroen Relay

Citroen Relay пропонується з кількома варіантами довжини кузова на вибір Фото: Citroen

Citroen Relay має безліч переваг за бюджетну ціну. Фургон пропонується з кількома варіантами довжини кузова на вибір.

Плюси:

велика вантажопідйомність;

потужні двигуни.

Мінуси:

застарілі технології;

немає автоматичної КПП.

8. Renault Master

Renault Master має велику вантажопідйомність Фото: Renault

Renault Master пропонує елегантний інтер'єр і має велику вантажопідйомність. Також модель доступна з потужними двигунами.

Плюси:

велика вантажопідйомність;

приємна керованість;

потужні двигуни.

Мінуси:

автоматична КПП працює нестабільно;

деякі комплектації доступні тільки із заднім приводом.

7. Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter вирізняється високою якістю збірки Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter розкішніший за багатьох конкурентів, а також має високу якість збірки. Крім цього фургон пропонується з потужними двигунами.

Плюси:

кілька варіантів довжини кузова;

розкішний інтер'єр;

економні двигуни.

Мінуси:

висока вартість;

не найбезпечніший.

6. Vauxhall/Opel Movano

Opel Movano пропонує приємну керованість Фото: Opel

Opel Movano пропонує приємну керованість і відмінний огляд спереду. Також цей фургон відрізняється високою якістю збірки.

Плюси:

кілька варіантів довжини кузова;

практичний інтер'єр;

приємна керованість.

Мінуси:

автоматична КПП працює нестабільно;

деякі комплектації доступні тільки із заднім приводом;

нудний інтер'єр.

5. Fiat Ducato

Fiat Ducato має високий рівень практичності Фото: Fiat

Fiat Ducato після оновлення став більш привабливим. Ця модель має високий рівень практичності та пропонує багате оснащення.

Плюси:

велика вантажопідйомність;

стильний інтер'єр;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

незручна інформаційно-розважальна система;

жорстка підвіска;

висока вартість.

4. MAN TGE

MAN TGE має комфортну підвіску Фото: MAN

MAN TGE заснований на Volkswagen Crafter і має безліч схожих переваг. Усередині дуже багато місця для вантажу, а підвіска досить комфортна.

Плюси:

комфортна підвіска;

кілька варіантів довжини кузова.

Мінуси:

нудний інтер'єр;

небагате оснащення;

занадто багато опцій.

3. Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter має велику вантажопідйомність Фото: Volkswagen

Volkswagen Crafter зарекомендував себе як чудова "робоча конячка". Це дуже практичний фургон із великою вантажопідйомністю.

Плюси:

хороша шумоізоляція;

практичний інтер'єр;

велика вантажопідйомність.

Мінуси:

нудний інтер'єр;

незрозумілі позначення висоти та довжини кузова.

2. Ford Transit

Ford Transit пропонує практичний інтер'єр Фото: Ford

Ford Transit доступний у широкому асортименті комплектацій, а також пропонує практичний інтер'єр. Також цей фургон оснащується потужними та економними двигунами.

Плюси:

економні двигуни;

багате оснащення;

велика вантажопідйомність.

Мінуси:

не найзручніша вантажна платформа;

мало опцій у базовій комплектації.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit очолив цей рейтинг Фото: Скриншот

Ford E-Transit є єдиним електромобілем у цьому списку. Його силова установка дає змогу заощадити на зарядці, а також має велику потужність.

Плюси:

потужна силова установка;

красивий інтер'єр;

кілька варіантів довжини кузова.

Мінуси:

занадто швидкий для перевезень;

високе навантаження;

рекуперативне гальмування іноді працює нестабільно.

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