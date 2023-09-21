Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Названо найкращі великі комерційні фургони 2023 року (фото)

Ford, Ford Transit, Авто, Автомобілі, Фургони, Найкращі фургони, Експерти, Фото, Рейтинг
Фото: Ford | Ford Transit має багате оснащення і пропонується з потужними двигунами

До рейтингу увійшли 10 нових комерційних фургонів, на які варто звернути увагу. Ці моделі чудово підходять для перевезень містом і за його межами.

Related video

Британські експерти назвали найкращі великі комерційні фургони. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Про це повідомили на сайті What Car?

Великі фургони дають змогу доставляти більше вантажу, ніж більш компактні моделі. У Європі доступно безліч таких автомобілів.

До рейтингу увійшли 10 найкращих нових комерційних фургонів. Експерти виділили основні плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих великих фургонів 2023 року:

10. Peugeot Boxer

Peugeot Boxer Fullscreen
Peugeot Boxer дешевший за багатьох конкурентів
Фото: Peugeot

Peugeot Boxer пропонує багато місця для перевезення вантажу. Також ця модель пропонується з потужними двигунами та дешевше багатьох конкурентів.

Плюси:

  • велика вантажопідйомність;
  • кілька варіантів довжини кузова;
  • потужні двигуни.

Мінуси:

  • дешевий інтер'єр;
  • небагате оснащення.

9. Citroen Relay

Citroen Relay Fullscreen
Citroen Relay пропонується з кількома варіантами довжини кузова на вибір
Фото: Citroen

Citroen Relay має безліч переваг за бюджетну ціну. Фургон пропонується з кількома варіантами довжини кузова на вибір.

Плюси:

  • велика вантажопідйомність;
  • потужні двигуни.

Мінуси:

  • застарілі технології;
  • немає автоматичної КПП.

8. Renault Master

Renault Master Fullscreen
Renault Master має велику вантажопідйомність
Фото: Renault

Renault Master пропонує елегантний інтер'єр і має велику вантажопідйомність. Також модель доступна з потужними двигунами.

Плюси:

  • велика вантажопідйомність;
  • приємна керованість;
  • потужні двигуни.

Мінуси:

  • автоматична КПП працює нестабільно;
  • деякі комплектації доступні тільки із заднім приводом.

7. Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter Fullscreen
Mercedes-Benz Sprinter вирізняється високою якістю збірки
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Sprinter розкішніший за багатьох конкурентів, а також має високу якість збірки. Крім цього фургон пропонується з потужними двигунами.

Плюси:

  • кілька варіантів довжини кузова;
  • розкішний інтер'єр;
  • економні двигуни.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • не найбезпечніший.

6. Vauxhall/Opel Movano

Opel Movano Fullscreen
Opel Movano пропонує приємну керованість
Фото: Opel

Opel Movano пропонує приємну керованість і відмінний огляд спереду. Також цей фургон відрізняється високою якістю збірки.

Плюси:

  • кілька варіантів довжини кузова;
  • практичний інтер'єр;
  • приємна керованість.

Мінуси:

  • автоматична КПП працює нестабільно;
  • деякі комплектації доступні тільки із заднім приводом;
  • нудний інтер'єр.

5. Fiat Ducato

Fiat Ducato Fullscreen
Fiat Ducato має високий рівень практичності
Фото: Fiat

Fiat Ducato після оновлення став більш привабливим. Ця модель має високий рівень практичності та пропонує багате оснащення.

Плюси:

  • велика вантажопідйомність;
  • стильний інтер'єр;
  • високий рівень безпеки.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • жорстка підвіска;
  • висока вартість.

4. MAN TGE

MAN TGE Fullscreen
MAN TGE має комфортну підвіску
Фото: MAN

MAN TGE заснований на Volkswagen Crafter і має безліч схожих переваг. Усередині дуже багато місця для вантажу, а підвіска досить комфортна.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • кілька варіантів довжини кузова.

Мінуси:

  • нудний інтер'єр;
  • небагате оснащення;
  • занадто багато опцій.

3. Volkswagen Crafter

Volkswagen Crafter Fullscreen
Volkswagen Crafter має велику вантажопідйомність
Фото: Volkswagen

Volkswagen Crafter зарекомендував себе як чудова "робоча конячка". Це дуже практичний фургон із великою вантажопідйомністю.

Плюси:

  • хороша шумоізоляція;
  • практичний інтер'єр;
  • велика вантажопідйомність.

Мінуси:

  • нудний інтер'єр;
  • незрозумілі позначення висоти та довжини кузова.

2. Ford Transit

Ford Transit Fullscreen
Ford Transit пропонує практичний інтер'єр
Фото: Ford

Ford Transit доступний у широкому асортименті комплектацій, а також пропонує практичний інтер'єр. Також цей фургон оснащується потужними та економними двигунами.

Плюси:

  • економні двигуни;
  • багате оснащення;
  • велика вантажопідйомність.

Мінуси:

  • не найзручніша вантажна платформа;
  • мало опцій у базовій комплектації.

1. Ford E-Transit

Ford E-Transit Fullscreen
Ford E-Transit очолив цей рейтинг
Фото: Скриншот

Ford E-Transit є єдиним електромобілем у цьому списку. Його силова установка дає змогу заощадити на зарядці, а також має велику потужність.

Плюси:

  • потужна силова установка;
  • красивий інтер'єр;
  • кілька варіантів довжини кузова.

Мінуси:

  • занадто швидкий для перевезень;
  • високе навантаження;
  • рекуперативне гальмування іноді працює нестабільно.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найкращі китайські автомобілі 2023 року.