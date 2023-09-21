Названо найкращі великі комерційні фургони 2023 року (фото)
До рейтингу увійшли 10 нових комерційних фургонів, на які варто звернути увагу. Ці моделі чудово підходять для перевезень містом і за його межами.
Британські експерти назвали найкращі великі комерційні фургони. Усі ці моделі можна купити новими у 2023 році. Про це повідомили на сайті What Car?
Великі фургони дають змогу доставляти більше вантажу, ніж більш компактні моделі. У Європі доступно безліч таких автомобілів.
До рейтингу увійшли 10 найкращих нових комерційних фургонів. Експерти виділили основні плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих великих фургонів 2023 року:
10. Peugeot Boxer
Peugeot Boxer пропонує багато місця для перевезення вантажу. Також ця модель пропонується з потужними двигунами та дешевше багатьох конкурентів.
Плюси:
- велика вантажопідйомність;
- кілька варіантів довжини кузова;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- дешевий інтер'єр;
- небагате оснащення.
9. Citroen Relay
Citroen Relay має безліч переваг за бюджетну ціну. Фургон пропонується з кількома варіантами довжини кузова на вибір.
Плюси:
- велика вантажопідйомність;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- застарілі технології;
- немає автоматичної КПП.
8. Renault Master
Renault Master пропонує елегантний інтер'єр і має велику вантажопідйомність. Також модель доступна з потужними двигунами.
Плюси:
- велика вантажопідйомність;
- приємна керованість;
- потужні двигуни.
Мінуси:
- автоматична КПП працює нестабільно;
- деякі комплектації доступні тільки із заднім приводом.
7. Mercedes-Benz Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter розкішніший за багатьох конкурентів, а також має високу якість збірки. Крім цього фургон пропонується з потужними двигунами.
Плюси:
- кілька варіантів довжини кузова;
- розкішний інтер'єр;
- економні двигуни.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найбезпечніший.
6. Vauxhall/Opel Movano
Opel Movano пропонує приємну керованість і відмінний огляд спереду. Також цей фургон відрізняється високою якістю збірки.
Плюси:
- кілька варіантів довжини кузова;
- практичний інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- автоматична КПП працює нестабільно;
- деякі комплектації доступні тільки із заднім приводом;
- нудний інтер'єр.
5. Fiat Ducato
Fiat Ducato після оновлення став більш привабливим. Ця модель має високий рівень практичності та пропонує багате оснащення.
Плюси:
- велика вантажопідйомність;
- стильний інтер'єр;
- високий рівень безпеки.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- жорстка підвіска;
- висока вартість.
4. MAN TGE
MAN TGE заснований на Volkswagen Crafter і має безліч схожих переваг. Усередині дуже багато місця для вантажу, а підвіска досить комфортна.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- кілька варіантів довжини кузова.
Мінуси:
- нудний інтер'єр;
- небагате оснащення;
- занадто багато опцій.
3. Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter зарекомендував себе як чудова "робоча конячка". Це дуже практичний фургон із великою вантажопідйомністю.
Плюси:
- хороша шумоізоляція;
- практичний інтер'єр;
- велика вантажопідйомність.
Мінуси:
- нудний інтер'єр;
- незрозумілі позначення висоти та довжини кузова.
2. Ford Transit
Ford Transit доступний у широкому асортименті комплектацій, а також пропонує практичний інтер'єр. Також цей фургон оснащується потужними та економними двигунами.
Плюси:
- економні двигуни;
- багате оснащення;
- велика вантажопідйомність.
Мінуси:
- не найзручніша вантажна платформа;
- мало опцій у базовій комплектації.
1. Ford E-Transit
Ford E-Transit є єдиним електромобілем у цьому списку. Його силова установка дає змогу заощадити на зарядці, а також має велику потужність.
Плюси:
- потужна силова установка;
- красивий інтер'єр;
- кілька варіантів довжини кузова.
Мінуси:
- занадто швидкий для перевезень;
- високе навантаження;
- рекуперативне гальмування іноді працює нестабільно.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найкращі китайські автомобілі 2023 року.