Які авто з пробігом купують українці на внутрішньому ринку: підсумки вересня

За вересень українці купили 10,8 тисячі вживаних автомобілів бренду Volkswagen. Також великий попит в Україні мають моделі Lada та Renault.

В Україні за вересень збільшилися продажі нових і вживаних автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші марки та моделі авто з пробігом на внутрішньому ринку. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Найпопулярніші бренди автомобілів в Україні за вересень

Найпопулярнішим брендом на внутрішньому ринку України став німецький Volkswagen. Загалом українці купили 10,8 тисячі таких авто за вересень.

На другому місці за продажами розташувалася марка Lada. За минулий місяць в Україні придбали 5,5 тисячі таких автомобілів.

Трійку лідерів закриває Renault. Українці купили 5 тисяч таких авто за вересень.

На внутрішньому ринку українці найчастіше купують автомобілі Volkswagen Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших брендів авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 10 794 авто. ВАЗ/Lada — 5 446 авто. Renault — 5 028 авто. Skoda — 4 674 авто. BMW — 4 293 авто. Mercedes-Benz — 4 307 авто. Toyota — 4 323 авто. Ford — 4 161 авто. Hyundai — 3 768 авто. Opel — 3 705 авто. Nissan — 3 471 авто. Audi — 3 755 авто. Chevrolet — 2 696 авто. Mitsubishi — 2 513 авто. Daewoo — 2 418 авто. Mazda — 2 391 авто. KIA — 2 289 авто. ЗАЗ — 2 053 авто. Peugeot — 1 759 авто. Honda — 1 590 авто.

Найпопулярніші моделі автомобілів в Україні за вересень

Лідером серед моделей авто на внутрішньому ринку залишається Volkswagen Passat. В Україні за вересень купили 3,1 тисячі таких авто.

Друге місце за продажами посіла Skoda Octavia. Українці придбали 2,7 тисячі автомобілів цієї моделі.

На третьому місці розташувався Volkswagen Golf. За вересень в Україні купили 2,6 тисячі таких авто.

Volkswagen Passat залишається лідером на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

Топ 20 найпопулярніших моделей на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat — 3 123 авто. Skoda Octavia — 2 652 авто. Volkswagen Golf — 2 557 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2 165 авто. Renault Megane — 1 524 авто. Ford Focus — 1 312 авто. BMW 5 Series — 1 237 авто. Opel Astra — 1 175 авто. Skoda Fabia — 1 167 авто. BMW 3 Series — 1 162 авто. Audi A6 — 1 114 авто. Chevrolet Aveo — 1 092 авто. Toyota Camry — 1 049 авто. ВАЗ 2109x — 999 авто. Mercedes-Benz E-Class — 969 авто. Audi A4 — 961 авто. BMW X5 — 825 авто. Renault Scenic — 795 авто. ЗАЗ/Daewoo Sens — 792 авто. Mitsubishi Lancer — 778 авто.

Раніше Фокус писав, що українці купили з січня по серпень поточного року майже 2,8 тисячі нових автомобілів BMW.