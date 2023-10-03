Розкрито нелегальну схему ввезення авто з Америки та Європи в РФ

Російські автодилери використовують нелегальні схеми для ввезення іномарок. Машини оформляють як транзит до країн Центральної Азії.

Дорогі авто преміум-класу продовжують ввозити з Європи в Росію всупереч санкціям. Нелегальну схему імпорту розкрили журналісти фінської телерадіокомпанії Yle.

Журналісти виявили ланцюжок компаній, через які автомобілі з Америки та Європи постачаються в РФ. Власниками деяких із них є росіяни.

За документами Lexus прямував до Центральної Азії, але опинився в Томську Фото: YLE

У рамках розслідування журналісти простежили шлях нового кросовера Lexus RX 2023 з Канади до Росії. За океаном автомобіль придбала особа з російським прізвищем і потім він вирушив у фінський порт Котка.

Там Lexus RX було виявлено на автовозі разом із BMW X3. На машини вирішили встановити GPS-маячки, що дало змогу простежити їхній шлях.

Машини перетнули кордон Фінляндії з РФ і попрямували спочатку до Санкт-Петербурга, а потім — на великий склад до Москви. Звідти Lexus RX поставили в Томськ, де виставили на продаж в автосалоні за 100 000 євро — приблизно вдвічі дорожче, ніж у Канаді. GPS-трекер показує, що зараз авто активно їздить, тобто його вже купили.

У фінській митниці повідомили журналістам, що за документами авто не призначалися для РФ — їх оформили як транзит в одну з країн Центральної Азії, адже він не заборонений. Транспортуванням кросоверів займається компанія з російським капіталом і очевидно для митниці РФ у неї були зовсім інші документи.

Журналісти звернулися по коментар до міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, і вона пообіцяла посилити контроль за дотриманням санкційного режиму: "Це не повинно бути можливо. Ми всі повинні нести відповідальність, посилити наш контроль і припинити обхід санкцій".

Раніше Фокус розповідав, що нові Lada страждають від проблем з якістю.

Також ми писали, про найбільший кросовер Lexus.