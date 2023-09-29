Багате оснащення і 8 місць: на ринок вийшов найбільший і найдорожчий кросовер Lexus (фото)

Lexus TX — повнорозмірний кросовер завдовжки понад 5 метрів із просторим салоном і великим багажником. Модель зі старту запропонована в бензиновій і гібридній версіях.

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Новий Lexus TX 2024 надійшов у продаж. Першими купити велику сімейну модель зможуть у США — там вона коштує від 55 050 до 72 650 доларів і є найдорожчим кросовером марки. Про це повідомляється на офіційному сайті Lexus.

Модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях Фото: Lexus

Кросовер Lexus TX — більш розкішний побратим Toyota Grand Highlander. Він сягає 5,16 м завдовжки і запропонований у версіях на 7 і 8 місць, а об'єм його багажника становить від 569 до 2746 л.

У кросовера багата комплектація Фото: Lexus

Спочатку кросовер Lexus TX запропонують у двох варіантах — з 2,4-літровою бензиновою турбочетвіркою на 275 к. с. і 367-сильною гібридною установкою з цим самим двигуном і електромотором. Топова 406-сильна модифікація з'явиться у 2024 році.

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Базова комплектація Lexus TX включає 20-дюймові диски, електропривод передніх сидінь і дверей багажника, підігрів крісел, бездротову зарядку для смартфона, 14-дюймовий тачскрін.

Об'єм багажника становить 569-2746 л Фото: Lexus

Топовий варіант Luxury додає шкіряне оздоблення, панорамний дах, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь, паркувальний автопілот. У всіх Lexus TX 2024 є комплекс Safety System+ 3.0 (адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, контролю сліпих зон).

Хоча TX — найдорожчий кросовер Lexus, у Toyota нещодавно з'явилася дорожча модель — Century SUV за $170 000.

Також Фокус повідомляв, що Lexus готує електромобілі із запасом ходу до 800 км.