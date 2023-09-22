Lexus готує революційні електромобілі із запасом ходу 800 км (фото)

Нові електромобілі Lexus і Toyota увійдуть у різні цінові сегменти. Усі моделі оснастять передовими акумуляторними батареями.

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Lexus показав знімок свого нового електромобіля. Новинка розділить платформу з електричними моделями Toyota наступного покоління. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

На новому фото зображена передня частина електромобіля. Він отримає фірмові ходові вогні у формі логотипа бренду.

Електромобіль буде виконаний у фірмовому стилі бренду Фото: Lexus

Концепт-кар буде представлений у жовтні під час Japan Mobility Show 2023. Електромобіль буде заснований на абсолютно новій платформі з революційними акумуляторними батареями.

Новинка отримає обтічний силует. Особливу увагу дизайнери та інженери приділили аеродинаміці авто, завдяки чому воно стане ефективнішим.

Новий електромобіль отримає обтічний силует Фото: Lexus

Нове покоління електромобілів Lexus і Toyota оснастять акумуляторними батареями дуже великої місткості. Запас ходу становитиме до 800 км на одному заряді.

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Топові електрокари зможуть заряджатися від 10% до 80% всього за 20 хвилин. Зарядка дешевших моделей займатиме близько 30 хвилин.

Перша модель з нового покоління електромобілів Toyota і Lexus надійде у виробництво вже у 2026 році. До 2030 року більшу частину модельного ряду брендів складуть повністю електричні моделі.

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