Toyota готує інноваційні електромобілі із запасом ходу до 800 км

Нові електромобілі Toyota стануть не тільки ефективнішими, а й дешевшими. До 2028 року з'являться електричні моделі із запасом ходу до 1000 км.

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Toyota готує сімейство електромобілів наступного покоління. Перші моделі з'являться вже у 2026 році, а запас ходу становитиме до 800 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті Autocar.

У Toyota заявили, що їхні майбутні електромобілі отримають більш просунуті акумуляторні батареї. Також вони будуть значно дешевшими, ніж електрокросовер bZ4X.

Для електромобілів спершу запропонують дві акумуляторні батареї — літій-іонну Performance і літій-залізо-фосфатну Popularisation. Перший варіант забезпечить запас ходу до 800 км на одному заряді, а другий — призначений для доступних моделей.

З 2027 по 2028 рік з'явиться літій-іонна батарея High Performance. Вона дасть змогу збільшити запас ходу електромобілів до 1000 км.

До 2030 року Toyota планує продати по всьому світу 3,5 мільйона електрокарів. Велика частина з них отримає нові акумуляторні батареї.

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Ще однією особливістю нових батарей стане їхня плоска форма. Завдяки цьому вдасться поліпшити аеродинаміку електромобілів.

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