Експерти визначили найкращі зимові шини для автомобілів 2023 року (відео)

Експерти провели кілька випробувань по засніженій, мокрій і сухій дорозі. Дві моделі шин показали гідні результати у всіх тестах.

Експерти порівняли популярні автомобільні шини для зимового сезону. Загалом у випробуванні взяли участь 11 комплектів покришок. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Зима є найскладнішим сезоном для водіїв. Впоратися з погіршеними дорожніми умовами допоможуть правильні шини.

Щоб визначити найкращу модель, експерти влаштували кілька випробувань. Вони показали, як шини впливають на поведінку автомобіля в різних ситуаціях.

У порівнянні брали участь комплекти шин:

Bridgestone Blizzak LM005;

Leao Winter Defender UHP;

Continental WinterContact TS870P;

Falken EUROWINTER HS02 PRO;

Giti GitiWinterW2;

Goodyear Ultragrip Performance 3;

Hankook Winter I*Cept Evo 3;

Kumho Wintercraft WP52;

Michelin Pilot Alpin 5;

Pirelli Cinturato Winter 2;

Vredestein Wintrac Pro.

Тестовим автомобілем став седан BMW 3 Series. Він має чудову керованість, але в зимовий сезон йому потрібно якомога більше зчеплення.

Першим тестом стала поїздка по снігу. Під час випробування експерти порівняли керованість автомобіля з кожним комплектом, час розгону з місця, а також гальмування.

Експерти показали, як різні шини впливають на поведінку авто Фото: Скриншот

Найкращу керованість на засніженій дорозі забезпечили шини Michelin Pilot Alpin 5. Трохи гірше впорався комплект Goodyear Ultragrip Performance 3, а Falken EUROWINTER HS02 PRO показали себе гірше за конкурентів.

У тесті на розгін з місця BMW 3 Series найшвидше розганявся з шинами Michelin Pilot Alpin 5 (5,54 секунди від 0 до 100 км/год). Покришки Hankook Winter I*Cept Evo 3 дозволили седану розігнатися до сотні за 5,65 секунди. Модель Falken EUROWINTER HS02 PRO знову посіла останнє місце (6,15 секунди від 0 до 100 км/год).

У тесті на гальмування лідером стали шини Hankook Winter I*Cept Evo 3, а модель Michelin Pilot Alpin 5 посіла друге місце. Найгірше BMW 3 Series гальмував із комплектом Falken EUROWINTER HS02 PRO.

У випробуваннях по мокрій дорозі найкраще показали себе шини Bridgestone Blizzak LM005. Також непогано впоралася модель Michelin Pilot Alpin 5.

Після серії випробувань експерти заявили, що шини Michelin Pilot Alpin 5 і Bridgestone Blizzak LM005 є їхніми фаворитами. Вони рекомендують не купувати моделі Leao Winter Defender UHP і Falken EUROWINTER HS02 PRO, оскільки ці покришки не забезпечують достатньо зчеплення з дорогою в зимових умовах.

Раніше Фокус розповів, що експерти порівняли преміальні автомобільні шини Contientaln ExtremeContact Sport 02 і Michelin Pilot Sport 4S.