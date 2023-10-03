Небезпечний трюк: каскадер встановив незвичайний світовий рекорд на вантажівці (відео)

Каскадеру знадобилося три спроби, щоб встановити світовий рекорд. Водієві довелося маневрувати між бар'єрами та одночасно утримувати баланс.

В Італії 43-річний каскадер Марко Давіде Джионі встановив незвичайний світовий рекорд Гіннеса. Водій проїхав на двох колесах вантажівки через вузьку щілину. Відео опублікували на YouTube-каналі Guinness World Records.

Каскадеру знадобилося кілька спроб, щоб встановити новий світовий рекорд. Йому потрібно було відірвати два колеса вантажівки від землі, а потім проїхати через простір завширшки всього 380 сантиметрів.

Під час першої спроби Марко Давіде Джионі ледь не перекинувся на бік. Йому ледь вдалося зберегти контроль над вантажівкою.

Ще одна спроба також виявилася невдалою. Він зачепив бар'єри, намагаючись відновити баланс.

Проте з третьої спроби каскадер все ж зміг впоратися з таким складним завданням. Він проїхав на двох колесах цілих 10 метрів і проїхав між перешкодами.

Після заїзду чоловік поділився, що досі відчуває прилив адреналіну. Під час отримання сертифіката Книги рекордів Гіннеса він ділив сцену зі своїм сином.

Раніше Фокус писав, що електричний фургон Iveco eDaily встановив світовий рекорд Гіннеса.