Британці представили електропозашляховик у ретростилі із запасом ходу 322 км (фото)

Munro Series-M буде доступний у кількох версіях потужністю від 228 до 381 сили. Електричний позашляховик надійде у виробництво вже наприкінці 2023 року.

Модельний ряд британського бренду Munro поповнить оновлений позашляховик Series-M. Новинка отримала акумуляторну батарею з іншим хімічним складом. Про це розповіли на сайті Autocar.

Munro Series-M має кілька зовнішніх відмінностей від електропозашляховика MK_1. Спереду розташована прямокутна фальшива решітка радіатора і круглі фари.

Ззаду розміщено чотири круглі ліхтарі. На дверях багажника розташоване запасне колесо.

Ззаду розміщено запасне колесо Фото: Munro Vehicles

Електропозашляховик отримав нову акумуляторну батарею з літій-залізо-фосфатним складом. Вона підтримує швидку зарядку потужністю до 130 кВт.

Запас ходу Munro Series-M становить 322 км на одному заряді. У цьому заслуга вдосконаленої системи опалення.

В інтер'єрі було покращено ергономіку порівняно з MK_1. Додано регульовану рульову колонку та покращено регулювання кута нахилу сидіння водія.

Новинка буде доступна в декількох версіях. Базові модифікації Utility і Range оснащені двома електромоторами потужністю 228 к.с. Топова версія видає 381 к.с. потужності.

Munro Series-M буде запропоновано в кузовах пікап і закритий позашляховик. Виробництво новинки заплановано на кінець 2023 року.

Раніше Фокус писав, що культовий Land Rover Defender першого покоління отримав незвичайний рестомод.