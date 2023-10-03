Підготовка автомобіля до зими: що потрібно знати водіям перед холодами

Підготовка автомобіля до зимового сезону вимагає певних зусиль, але вона дасть змогу убезпечити себе. Ці поради допоможуть вам простіше впоратися із зимовим сезоном.

Зимовий сезон є найскладнішим для автомобілістів. Тому до нього потрібно готуватися заздалегідь, оснастивши свій автомобіль відповідними шинами, а також виконавши деякі інші маніпуляції. Фокус розповість, що необхідно зробити водіям перед настанням холодів.

Взимку дорожні умови помітно погіршуються — дорога стає слизькою, а видимість знижується через снігопади. Через це водіям доводиться докладати більше зусиль, щоб їздити безпечно. Спростити завдання допоможе своєчасна підготовка автомобіля до зимового сезону.

Як правильно підготувати свій автомобіль до зими

Замініть шини

Зимові шини забезпечують більше зчеплення із засніженою дорогою Фото: autoua.net

Загалом існує три основні категорії шин, відповідно до сезону, коли їх можна використовувати: літні, зимові та всесезонні. Останній тип покришок є компромісним і не забезпечує достатньо зчеплення на засніженій дорозі.

Експерти рекомендують взувати колеса свого авто з настанням холодів тільки в зимові шини. Також не варто економити та вибирати найдешевші моделі. Часто виробники скорочують вартість покришок шляхом використання не найкращих матеріалів.

Купівля комплекту шин з частковим зносом може здатися оптимальним рішенням, але ви ризикуєте бути обдуреними. У таких покришок може бути безліч проблем, які можуть завдати неприємностей водієві.

Які проблеми можуть бути у старих шин:

порізи в основній області протектора;

нерівномірний знос шин через неправильне встановлення;

опуклості на бічних стінках;

неправильний ремонт;

сторонні предмети всередині шин.

Ще одним важливим фактором є тиск у шинах. Регулярно стежте за цим показником, щоб не пошкодити покришки на дорозі.

Перевірте акумулятор

Взимку місткість акумулятора знижується Фото: Pixabay

Взимку акумулятор піддається важчим навантаженням, ніж в інші сезони. За низької температури його місткість помітно знижується, через що ви можете зіткнутися з проблемами.

У зимовий сезон необхідно частіше заряджати акумулятор. У разі несправності потрібно негайно його замінити.

Експерти рекомендують щороку перевіряти стан акумулятора восени. Так ви убезпечите себе від випадкових проблем, які можуть виникнути до або під час поїздки.

Перевірте гальма

Взимку гальма можуть працювати менш ефективно Фото: Pixabay

На слизькій дорозі гальмівний шлях автомобіля стає набагато довшим. Відповідно гальмівна система піддається більшим навантаженням.

Перед настанням холодів важливо перевірити гальмівну рідину на наявність вологи. Взимку вона може затвердіти, що негативно вплине на роботу гальмівної системи.

Також варто звернути увагу на те, як працюють системи ABS, ESP і ASD. Якщо виявлено проблеми, вам слід звернутися в автосервіс.

Не варто забувати та про стан гальмівних колодок, циліндрів і дисків. Їх потрібно регулярно міняти, щоб гальмівна система працювала ефективніше.

Тримайте паливний бак наповненим

Паливний бак взимку потрібно тримати наповненим Фото: Pixabay

Взимку необхідно тримати паливний бак авто наповненим. В іншому разі може замерзнути конденсат, який, найімовірніше, потрапить у паливну систему.

Слід заздалегідь купити антифриз для того, щоб паливо не заледеніло навіть за найсильніших заморозків. Крім цього стінки двигуна не розірвуться від перепадів температури.

Мийте автомобіль ретельніше

Взимку потрібно ретельніше мити днище свого авто Фото: Pixabay

Сніг, бруд і волога можуть пошкодити кузов вашого автомобіля. Тому слід приділяти більше уваги мийці автомобіля.

Регулярно займайтеся чисткою днища свого авто за допомогою спеціального засобу. Необхідно прибрати всі залишки бруду.

Після мийки обробіть кузов антикорозійними засобами. Вони захистять метал від впливу вологи та реагентів.

Підготуйтеся до екстрених ситуацій

Прості інструменти можуть стати в нагоді вам в екстрених ситуаціях Фото: Pixabay

Навіть після ретельної підготовки авто на дорозі можуть виникнути різні небезпечні ситуації. Тому необхідно зібрати набір із корисних засобів та інструментів.

Подбайте про те, щоб в автомобілі завжди були:

рідина-антиобморожувач для скла;

щітки;

лопата;

буксирувальний трос;

аварійний знак;

прикурювач;

вогнегасник.

Всі ці інструменти дозволять вам впоратися з багатьма екстреними ситуаціями. Їх можна розмістити в багажнику, щоб завжди мати до них швидкий доступ.

Раніше Фокус повідомляв, як знизити витрату палива під час поїздки на авто.