Повстання машин: у США безпілотне таксі збило жінку і зупинилося над нею (фото)

Спершу жінку збив автомобіль, яким керувала людина. Безпілотне таксі спробувало зупинитися, але відстань до постраждалої була занадто короткою.

У Сан-Франциско безпілотні таксі Cruise знову опинилися в центрі скандалу. Цього разу один з автомобілів збив жінку і заблокував рятувальникам доступ до неї. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Жінка переходила вулицю, поки її не збив автомобіль, яким керував чоловік. Після цього її переїхало безпілотне таксі та зупинилося над нею.

У Cruise заявили, що водій, який збив жінку, зник із місця ДТП. За їхніми словами, автономний автомобіль намагався загальмувати, але відстань до постраждалої була занадто короткою.

Свідки поділилися, що безпілотне таксі зупинилося одразу після інциденту. У той момент жінка перебувала просто під автомобілем.

Рятувальники не могли одразу витягнути жінку з-під коліс Фото: Барбо

Рятувальникам довелося скористатися щелепами життя, щоб витягнути жінку з-під коліс. Її доправили до місцевої лікарні з важкими травмами.

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Щойно безпілотне таксі виявило перешкоду під своєю задньою віссю, воно зупинилося і ввімкнуло аварійні вогні. Рятувальники заблокували датчики авто, після чого Cruise дистанційно відключили автономне керування транспортним засобом.

Раніше Фокус повідомляв, що в Сан-Франциско місцеві жителі придумали, як легко і швидко зупинити безпілотні автомобілі.