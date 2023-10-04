Старий 70-річний пікап Chevrolet пішов з молотка за ціною нового Bentley Bentayga (фото)

Пікап отримав індивідуальне шасі та безліч внутрішніх доопрацювань. Під капотом розташований потужний двигун V8 від Chevrolet Corvette.

На аукціоні Bring a Trailer продали раритетний пікап Chevrolet 3100 1953 року випуску. За автомобіль заплатили $322 500 — як за новий кросовер Bentley Bentayga. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Chevrolet 3100 був побудований для нинішнього власника компанії ICON 4×4. Пікап пофарбований у бірюзовий колір з ефектом вицвітання.

Також автомобіль отримав хромовані бампери та роздільне лобове скло. Ззаду розташовані модернізовані світлодіодні ліхтарі.

Ззаду встановлено світлодіодні ліхтарі Фото: Bring a Trailer

Chevrolet 3100 оснастили 18-дюймовими колісними дисками Circle Racing, які пофарбовані в колір кузова. Вони взуті в шини Michelin Pilot Sport 4 розміром 275/45.

В інтер'єрі з'явилися шкіряні сидіння з ексклюзивним оздобленням. До списку оснащення увійшли кондиціонер, підстаканники, електричні склопідйомники та дверні замки, а також аудіосистема JL Audio.

Інтер'єр отримав ексклюзивне оздоблення Фото: Bring a Trailer

Chevrolet 3100 оснащений 6,2-літровим двигуном V8 потужністю понад 300 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Його пробіг становить лише 4500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні розпродають величезну колекцію авто, яка належала блогеру Біллу Омару Карраскільо.