У Парижі зібрали величезну колекцію авто з культових фільмів: на них можна їздити (фото)

У музеї будь-хто охочий може поїздити на автомобілях із культових фільмів і серіалів. Серед експонатів є транспорт із франшизи "Форсаж" та серіалу "Лицар доріг".

Паризька компанія Movie Cars Central відкрила музей, у якому зібрана величезна колекція авто з культових фільмів. Серед них є автомобілі зі стрічок "Форсаж", "Драйв", "Таксі" і "Назад у майбутнє". Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Музей заснував автолюбитель Франк Галіг. У ньому зберігаються 43 автомобілі зі знаменитих фільмів і серіалів.

Засновник музею Франк Галіг із командою механіків Фото: facebook.com/Movie Cars Central

У колекції можна помітити DeLorean DMC-12 з трилогії "Назад у майбутнє" і седан Peugeot 406 з французької серії фільмів "Таксі". При цьому майже на всіх автомобілях можна поїздити за додаткову плату.

У колекції є культовий DeLorean DMC-12 Фото: facebook.com/Movie Cars Central

"Перлиною" колекції є Chevrolet Chevelle Malibu, який брав участь у зйомках фільму "Драйв" із Раяном Ґослінґом. Це один із двох збережених екземплярів.

Цей Chevrolet Chevelle Malibu знімався у фільмі "Драйв" Фото: facebook.com/Movie Cars Central

Також можна помітити Pontiac Firebird, який є реплікою автомобіля KITT із серіалу "Лицар доріг". Він навіть має "сканер" на капоті.

Найближчим часом Галіг планує ще сильніше розширити свою колекцію. Незабаром до музею надійдуть три нових авто: машина з фільму "Робокоп", Бетмобіль з першого повнометражного фільму про Бетмена і Ferrari 308 GTS Томаса Магнума.

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