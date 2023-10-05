Для боротьби із заторами: у Сінгапурі право володіння авто стало дорожчим за $100 000

У Сінгапурі купити особистий транспорт можна тільки після придбання сертифіката на володіння транспортним засобом. Його вартість подорожчала до рекордного рівня.

Влада Сінгапуру почала серйозніше боротися з напливом автомобілів на дорогах. Сертифікати на володіння транспортним засобом подорожчали до нового рекордного рівня. Про це розповіли у виданні BBC.

Тепер для купівлі великого сімейного авто в Сінгапурі доведеться заплатити за сертифікат COE $106 619 доларів. Він діє 10 років і придбати його можна тільки на аукціонах, які проводяться кожні два тижні.

Загалом у Сінгапурі існує кілька типів сертифікатів COE. Найдешевшим є документ, що дозволяє придбати мотоцикл.

Крім цього Сінгапур є країною з найвищими цінами на автомобілі. Наприклад, популярний в Україні кросовер Toyota RAV4 обійдеться в $214 000, що майже в 7 разів більше за початкову вартість моделі в нашій країні.

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Станом на 2022 рік на дорогах Сінгапуру їздить трохи менше мільйона приватних автомобілів. Влада країни поступово покращує інфраструктуру громадського транспорту, роблячи його кращим для громадян.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії ввели нові обмеження для власників спорткарів і суперкарів.