Мрія з 80-х: в Україні виявлено рідкісний мотоцикл Jawa у відмінному стані (фото)
Мотоцикл Jawa 638.5 — рідкісна перехідна модель, що випускалася лише два роки. Байк відмінно зберігся і має дуже невеликий пробіг.
В Україні знайшли класичний мотоцикл Jawa 350 638.5. Рідкісний байк простояв понад 30 років покинутим у гаражі. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який шукає подібні капсули часу.
Мотоцикл Jawa 638.5 — раритет, адже його випускали лише два роки — з 1984 по 1986 рр. Він був свого роду перехідною моделлю між класичною Jawa 634 (з чавунними циліндрами) і новішою Jawa Lux.
Байк Jawa 638.5 оснащений стандартним двоциліндровим двигуном об'ємом 343 куб. см і потужністю 26 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП він розвиває 133 км/год.
У 80-ті такі мотоцикли "Ява 350" дуже цінувалися. Конкретно цей байк має пробіг лише 4474 км і відмінно зберігся, адже був законсервований у гаражі.
Власник Jawa 350 допрацював мотоцикл. Так, стрілки і циферблати пофарбовані люмінесцентною фарбою і світяться в темряві.
А бензобак "Яви" перероблено під горловину і кришку від "Жигулів" — таким чином її можна було закрити на ключ і не боятися, що хтось вкраде бензин з бака (наприкінці 80-х такі випадки вже не були рідкістю).
Раніше Фокус розповідав, що в Україні виявили набагато рідкісніший експериментальний мотоцикл львівського заводу.
Також ми писали, що під Києвом знайшли 50-річний ВАЗ без пробігу.