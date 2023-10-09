Британці назвали найкращі нові семимісні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли десять семимісних автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Також експерти назвали головні плюси цих моделей.

Британські експерти назвали найкращі семимісні автомобілі 2023 року. Вони виділили головні особливості кожної з представлених моделей. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Семимісні автомобілі відмінно підходять для водіїв з великою родиною. Ці моделі відрізняються високим рівнем практичності та просторими інтер'єрами.

У Європі доступний великий вибір різних семимісних автомобілів. Експерти виділили найкращі моделі та розповіли про їхні переваги.

Топ 10 найкращих семимісних автомобілів 2023 року:

10. Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB доступний із системою повного приводу Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLB є компактним кросовером із багатим оснащенням. Попри невеликі габарити ця модель доступна з семимісним компонуванням, що рідко зустрінеш у цьому сегменті. Також в автомобіля є модифікації з повним приводом 4Matic і заряджена версія AMG.

9. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq вирізняється просторим інтер'єром Фото: Skoda

Найбільший кросовер Skoda вирізняється просторим і практичним інтер'єром. Попри наявність семи місць в інтер'єрі, ця модель має місткий багажник. Ще однією особливістю авто є великий вибір двигунів, включаючи бензинові та дизельні мотори.

8. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery розкішніший за багатьох конкурентів Фото: Land Rover

Land Rover Discovery розкішніший за багатьох своїх конкурентів. Цей кросовер підходить не тільки для міських поїздок, а й для пригод на бездоріжжі. Задні сидіння можна підіймати та опускати не тільки за допомогою електроприводу, а й через додаток для смартфона.

7. Peugeot 5008

Peugeot 5008 має просторий інтер'єр Фото: Peugeot

Peugeot 5008 використовує весь свій внутрішній простір по максимуму. На другому ряду встановлено три окремих сидіння, які можна індивідуально складати. Вони підтримують кріплення Isofix, завдяки чому встановити дитяче крісло не складе труднощів.

6. Kia Sorento

Kia Sorento пропонує багате оснащення Фото: Kia

Kia Sorento доступніший за багатьох конкурентів, а також пропонує багатше оснащення. Цей кросовер також відрізняється практичним інтер'єром з якісними матеріалами. Ще однією перевагою моделі є просторий третій ряд.

4. Land Rover Defender

Land Rover Defender відмінно справляється з бездоріжжям Фото: Land Rover

Позашляховик Land Rover Defender дорожчий і розкішніший за своїх конкурентів. Проте його здібності на бездоріжжі сильно відрізняють його від інших семимісних автомобілів. Це дуже універсальне авто з практичним інтер'єром і просторим третім рядом сидінь.

4. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan пропонує практичний інтер'єр із продуманим компонуванням Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan має всі плюси великих мінівенів, а також пропонує місткий багажник. Ще одним плюсом моделі є практичний інтер'єр із продуманим компонуванням. Крім цього автомобіль має високу плавність ходу.

3. Dacia Jogger

Dacia Jogger дешевше багатьох конкурентів Фото: Dacia

Dacia Jogger є одним із найдоступніших семимісних автомобілів на ринку, але це не означає, що вам доведеться миритися з компромісами. Це дуже практичне авто з непоганим оснащенням навіть у базовій комплектації. Всередині достатньо місця для всіх пасажирів.

2. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe має місткий багажник Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe чудово підходить для великої родини. Це просторий трирядний кросовер, в якому достатньо місця навіть на третьому ряду сидінь. Крім цього модель має місткий багажник.

1. Volvo XC90

Volvo XC90 став лідером цього рейтингу Фото: Volvo

Volvo XC90 поточного покоління випускається з 2015 року, але цей кросовер досі залишається актуальним. Це дуже безпечний і практичний автомобіль, в якому достатньо місця для семи осіб. Крім цього модель вирізняється розкішним інтер'єром і потужною силовою установкою.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів з пробігом.