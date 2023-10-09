Любов до фанатизму: американець зібрав понад 80 автомобілів однієї моделі (відео)

У колекції зібрані Ford Crown Victoria, випущені з 1998 по 2012 роки. Серед них є рідкісні версії моделі та спеціалізовані модифікації для поліції і ФБР.

В американському штаті Нью-Йорк існує дуже цікава і нестандартна автоколекція. Вона практично повністю складається з машин однієї моделі — Ford Crown Victoria третього покоління. Їй присвячено відео на Youtube-каналі Limited Edition Motorcars.

Автомобілі зберігаються на вулиці та в павільйонах Фото: скриншот / YouTube

Колекціонер Майк дуже любить Ford Crown Victoria, причому настільки сильно, що зібрав 83 таких седана, випущених з 1998 по 2012 роки. Їхня сумарна вартість перевищує мільйон доларів. Вони зберігаються у великих павільйонах і на вулиці.

У колекції є поліцейські версії моделі Фото: скриншот / YouTube

Більшість Ford Crown Victoria — у дуже хорошому стані та з невеликим пробігом. Майк зібрав автомобілі всіх років випуску, а також по машині з кожного американського штату.

У колекції зібрані й рідкісні моделі в багатій комплектації з цифровою панеллю приладів. Крім того, в зібрані спеціальні поліцейські Ford Crown Victoria, а також авто для ФБР.

Ford Crown Victoria був останнім рамним седаном у світі. Велике задньопривідне авто завдовжки 5,4 м оснащували 4,6-літровим V8 потужністю від 200 до 235 к. с.

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