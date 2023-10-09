Новий 500-сильний компактний спорткар BMW вперше помітили на дорогах (відео)

BMW M2 CS отримає модернізований 500-сильний двигун і зможе розганятися до сотні менш ніж за чотири секунди. Новинка може дебютувати вже у 2024 році.

Компактний спорткар BMW M2 отримає більш екстремальну версію CS. Тестовий прототип помітили під час заводських випробувань на перегоновому треку. Про це розповіли на сайті BMW Blog.

BMW M2 CS може стати одним із найшвидших компактних спорткарів в історії бренду. Зовні ця модифікація відрізняється від стандартної моделі більш агресивним кузовним обвісом і збільшеним заднім спойлером.

Ззаду з'явиться збільшений спойлер Фото: BMW Blog

Очікується, що новинка відрізнятиметься жовтими денними ходовими вогнями, як в інших моделей CS. Проте тестовий прототип має стандартні фари.

BMW M2 CS отримає нові колісні диски індивідуального дизайну. Гальмівна система купе також буде поліпшена.

Екстремальна версія спорткара отримає більше елементів з вуглецевого волокна. Це дасть змогу знизити вагу авто.

В інтер'єрі з'являться нові спортивні крісла. Задні сидіння залишаться на місці.

BMW M2 CS оснастять 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 500 к.с. Він працюватиме в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,8 секунди. Максимальна швидкість може становити близько 300 км/год.

Очікується, що початкова вартість новинки складе близько 90 000 доларів. Дебют спорткара може відбутися вже у 2024 році.

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