Suzuki Jimny перетворили на мінікопію позашляховика Ford Bronco (фото)

Тюнери пропонують повний тюнінг-пакет для Suzuki Jimny, але деталі можна купити й окремо. Найдорожча версія комплекту доопрацювань становить 1652 долари.

Японське тюнінг-ательє Garage Ill представило пакет доопрацювань для позашляховика Suzuki Jimny. Модель перетворили на копію Ford Bronco. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Пакет "Bron55" повністю змінює передню частину японського позашляховика. Він отримує нові фари та решітку радіатора в стилі Ford Bronco.

Спереду встановлені фари і решітка радіатора в стилі Ford Bronco Фото: Garage Ill

У список модифікацій входять нові поворотники та різні стійки кузовних панелей. Спереду також з'явився масивний позашляховий бампер.

Комплект решітки радіатора і фар обійдуться всього в 1069 доларів. За бампер доведеться заплатити 553 долари. Повний комплект обійдеться в 1475 або 1652 долари, якщо клієнт вирішить обрати світлодіодну оптику.

Якщо власник Suzuki Jimny не вміє самостійно встановлювати ці деталі, то тюнери допоможуть у цьому. Ця послуга надається безплатно.

Нагадаємо, що Suzuki Jimny оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 102 к.с. і 130 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП або 4-ступінчастою АКПП.

Раніше Фокус повідомляв, що в Малайзії представили спеціальну версію Suzuki Jimny Rhino.